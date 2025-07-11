Baltijas balss logotype

В Латвии растёт численность медведей. Пора разрешить охоту? 1 1399

Наша Латвия
Дата публикации: 11.07.2025
BB.LV
В Латвии растёт численность медведей. Пора разрешить охоту?
ФОТО: Unsplash

Охотники отмечают, что численность медведей в Латвии увеличивается и, по разным оценкам, колеблется от 130 до 300 особей. В Эстонии насчитывается около 1000 бурых медведей, и там ежегодно разрешено отстреливать 90 животных. По мнению охотников, и в Латвии пора начать дискуссию об охоте на медведей, сообщает передача Bez Tabu (TV3).

Председатель правления Латвийской ассоциации охотников Харалдс Барвикс своего первого бурого медведя добыл в Эстонии, затем последовали трофеи у озера Байкал, на берегах Ангары, а также на Камчатке — всего 15 особей.

"Ситуация хорошая, популяция растёт, мы видим, что с каждым годом число медведей увеличивается. О необходимости охоты на медведей нужно было задуматься уже вчера. Если медведь начинает нападать на скот, разрушать пасеки, нет надежды, что он от этого откажется. Таких медведей необходимо изымать из популяции, здесь не может быть никаких вопросов, потому что следующий шаг — нападение на человека. Нужно ли нам этого ждать? Думаю, что нет", - пояснил Барвикс.

В Министерстве земледелия указывают, что говорить о введении квот на охоту на медведей пока преждевременно.

"Это не такой простой вопрос. Медведь включён в список охраняемых видов. Существует регулирование на уровне Европы, есть определённые условия, которые нужно выполнить, прежде чем вообще можно будет задуматься об охоте на них. Если есть какой-то опасный индивидуум, это можно решить при посредничестве Управления охраны природы, но это исключительные случаи", - пояснил заместитель директора Департамента лесного хозяйства Министерства земледелия Нормунд Струве.

В прошлом году было выплачено восемь тысяч евро компенсаций за ущерб, нанесённый медведями, в шести случаях. В этом году уже подано шесть заявлений, соответствующих требованиям, но решение о выплате компенсаций пока не принято.

Читайте нас также:
#животные #медведь
1
5
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • MG
    Mihails Goncarovs
    11-го июля

    Чем меньше людей в стране, тем больше диких животных. Значит достаточная кормовая база у медведей. Скоро будет опасно в лес ходить за грибами и ягодами. Возле моего дома аж четыре гнезда аистов. В одном из них три птенца, в другом два, два других пока без деток. Такого обилия аистов раньше не было. Скоро будем жить как в зоопарке.

    7
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 851
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 800
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1000
Фото - Кристапс Меднис, предоставлено Mēness aptieka
Лучшее место работы: в четвертый раз названа Mēness aptieka! 413

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 5
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 17
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 24
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 32
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 41
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 5
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 17

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео