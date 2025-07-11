В Латвии растёт численность медведей. Пора разрешить охоту?

Охотники отмечают, что численность медведей в Латвии увеличивается и, по разным оценкам, колеблется от 130 до 300 особей. В Эстонии насчитывается около 1000 бурых медведей, и там ежегодно разрешено отстреливать 90 животных. По мнению охотников, и в Латвии пора начать дискуссию об охоте на медведей, сообщает передача Bez Tabu ( TV3 ).

Председатель правления Латвийской ассоциации охотников Харалдс Барвикс своего первого бурого медведя добыл в Эстонии, затем последовали трофеи у озера Байкал, на берегах Ангары, а также на Камчатке — всего 15 особей.

"Ситуация хорошая, популяция растёт, мы видим, что с каждым годом число медведей увеличивается. О необходимости охоты на медведей нужно было задуматься уже вчера. Если медведь начинает нападать на скот, разрушать пасеки, нет надежды, что он от этого откажется. Таких медведей необходимо изымать из популяции, здесь не может быть никаких вопросов, потому что следующий шаг — нападение на человека. Нужно ли нам этого ждать? Думаю, что нет", - пояснил Барвикс.

В Министерстве земледелия указывают, что говорить о введении квот на охоту на медведей пока преждевременно.

"Это не такой простой вопрос. Медведь включён в список охраняемых видов. Существует регулирование на уровне Европы, есть определённые условия, которые нужно выполнить, прежде чем вообще можно будет задуматься об охоте на них. Если есть какой-то опасный индивидуум, это можно решить при посредничестве Управления охраны природы, но это исключительные случаи", - пояснил заместитель директора Департамента лесного хозяйства Министерства земледелия Нормунд Струве.

В прошлом году было выплачено восемь тысяч евро компенсаций за ущерб, нанесённый медведями, в шести случаях. В этом году уже подано шесть заявлений, соответствующих требованиям, но решение о выплате компенсаций пока не принято.