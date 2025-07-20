В Кенгарагсе обнаружена провокационная надпись: полиция уже ищет автора

В соцсети "Х" депутат Рижской думы Каспарс Спунде (Нацобъединение) опубликовал фото, на котором видна надпись "Смерть латышам!" на стенде с названием усадьбы Мазъюмправа в рижском микрорайоне Румбула. Снимок подписан весьма лаконично - "Интеграция".
В комментариях Спунде уточняет, что надпись является "свидетельством банкротства политики интеграции. За 30 лет мы вынянчили новое поколение нелатышей, нелояльных к государству, которые в кризисный момент выстрелят в спину".
Рижская дума сообщает, что информация о вандализме передана в полицию.
А вот некоторые наиболее приличные реплики из комментариев:
Наверняка слушатель LSM на русском и Латвийского радио - 4.
Сюда бы логотип Фонда общественной интеграции. Это все же свидетельство и результат их "труда", разве нет?
Туда надо перенести офис Фонда общественной интеграции.
Интересно, что другого политика русофобии могла принести?
Одни и те же люди пишут на доске это одной рукой, а другой рукой в другом месте- "labs krievs - beigts krievs". Отработанная тактика для разжигания конфликтов.
Все зашло так далеко, что вера теряется, некто подобный Ланге написал, сфоткал, а теперь воет. А может быть, кто-то в самом деле этого пожелал, но с учетом всего никому больше не верьте никогда.
Минкульт, покажите это прогрессивной Лаце.
Integrācija. pic.twitter.com/W0fW2NfszP— Kaspars Spunde 🇺🇦🇱🇻 (@spunde) July 18, 2025
