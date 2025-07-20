Baltijas balss logotype

В Кенгарагсе обнаружена провокационная надпись: полиция уже ищет автора

Наша Латвия
Дата публикации: 20.07.2025
В Кенгарагсе обнаружена провокационная надпись: полиция уже ищет автора

В соцсети "Х" депутат Рижской думы Каспарс Спунде (Нацобъединение) опубликовал фото, на котором видна надпись "Смерть латышам!" на стенде с названием усадьбы Мазъюмправа в рижском микрорайоне Румбула. Снимок подписан весьма лаконично - "Интеграция".

В комментариях Спунде уточняет, что надпись является "свидетельством банкротства политики интеграции. За 30 лет мы вынянчили новое поколение нелатышей, нелояльных к государству, которые в кризисный момент выстрелят в спину".

Рижская дума сообщает, что информация о вандализме передана в полицию.

А вот некоторые наиболее приличные реплики из комментариев:

  • Наверняка слушатель LSM на русском и Латвийского радио - 4.

  • Сюда бы логотип Фонда общественной интеграции. Это все же свидетельство и результат их "труда", разве нет?

  • Туда надо перенести офис Фонда общественной интеграции.

  • Интересно, что другого политика русофобии могла принести?

  • Одни и те же люди пишут на доске это одной рукой, а другой рукой в другом месте- "labs krievs - beigts krievs". Отработанная тактика для разжигания конфликтов.

  • Все зашло так далеко, что вера теряется, некто подобный Ланге написал, сфоткал, а теперь воет. А может быть, кто-то в самом деле этого пожелал, но с учетом всего никому больше не верьте никогда.

  • Минкульт, покажите это прогрессивной Лаце.

  • П
    Процион
    21-го июля

    Похоже на то, что это провокация самих националистов. Русская диаспора в своей массе не проявляет к латышам никаких отрицательных эмоций. Есть, конечно, уроды, но они могут быть у любой стороны. Критике со стороны русскоязычных латвийцев подвергаются только отдельные латыши на руководящих постах, которые принимают дискримирационные решения, или уничижительно высказываются о нелатышах.

    73
    1
  • К
    Кайзер
    20-го июля

    Наци сами и написали. Чтобы в огонь керосина. Чтобы шум пошел, а с ним и деньги. Или "Кто поджёг рейхстаг ? Коммунисты !"

    77
    2
  • lo gos
    lo gos
    20-го июля

    самое глаСамое главное для долбоёбов – сам написал, сам сказал проблему, сам решилвное для долбоёбов сам написал сам сказал проблему сам

    37
    5
  • З
    Злой
    20-го июля

    По поводу выстрела в спину........по себе не суди, ущербный!

    33
    4
  • З
    Злой
    Злой
    20-го июля

    Они скажут всё и в лицо, а не подло нападут со спины, как некоторые!

    21
    5
  • Д
    Дед
    20-го июля

    Упс! А, что другого ждали правители, что почти половина населения, скажет одобрямс геноциду? А, ведь за латышский язык и бить могут начать. Уважение к другим национальностям правительства ни просто так пытаются проповедовать, а чтобы жить спокойней. Посеявший ветер, пожнет бурю!

    42
    2
  • З
    Злой
    20-го июля

    Не найдёте, кенгарагские пацаны полицаям не сдадут своих! Уважуха, пацаны!

    30
    5
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    20-го июля

    Ну скорее всего это написал какой-то подросток, подростки в принципе радикальны, у него например 75 летнюю бабушку гражданку РФ выдворили из страны и вот он решил отомстить. Сомневаюсь что зайдёт дальше таких надписей.

    32
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го июля

    Началось? А ведь до этого, все 35 лет ни на одной стене, ни на одном доме не было ни одной надписи унижающей достоинство латышей. Надписи унижающих достоинство русских были и были неоднократно.

    87
    1
  • З
    Злой
    Mr.FGJCNJK
    20-го июля

    В 90-е надписи были такие- Ivan, go home, чемодан, вокзал, Россия и за это никого не посадили и никого не искали.

    49
    2
  • lo gos
    lo gos
    20-го июля

    Ланга написака! она ка цыганка ненавидит всех

    96
    3
Читать все комментарии

