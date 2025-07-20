В Кенгарагсе обнаружена провокационная надпись: полиция уже ищет автора

В соцсети "Х" депутат Рижской думы Каспарс Спунде (Нацобъединение) опубликовал фото, на котором видна надпись "Смерть латышам!" на стенде с названием усадьбы Мазъюмправа в рижском микрорайоне Румбула. Снимок подписан весьма лаконично - "Интеграция".

В комментариях Спунде уточняет, что надпись является "свидетельством банкротства политики интеграции. За 30 лет мы вынянчили новое поколение нелатышей, нелояльных к государству, которые в кризисный момент выстрелят в спину".

Рижская дума сообщает, что информация о вандализме передана в полицию.

