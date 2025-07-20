Baltijas balss logotype

Наша Латвия
Дата публикации: 20.07.2025
LETA
Предупреждают об обрыве электропроводов и сломанных деревьев: на Латвию идут грозы с градом

Сегодня вечером в Латвии ожидается гроза, а также сильные ливни с возможным градом, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Сначала утром LVĢMC распространил жёлтое предупреждение для восточной части Латвии, однако к вечеру грозовые облака начали формироваться и в других регионах страны, поэтому территория предупреждения была расширена. Оно будет действовать до 22:00.

Гроза не ожидается в Риге, центральной части страны, а также на западе Видземе.

Особую осторожность следует соблюдать в местах, особенно подверженных воздействию гроз, таких как леса и открытые пространства.

Местами возможны перебои в подаче электроэнергии. При резких порывах ветра могут ломаться ветви деревьев, а незакреплённые предметы и обломки могут быть подняты в воздух. Кроме того, условия для вождения могут ухудшиться из-за ограниченной видимости и аквапланирования.

#погода
(3)
  • З
    Злой
    20-го июля

    Засуньте свои предупреждения в свою попу!

  • lo gos
    lo gos
    20-го июля

    Вот помню, в советское время, где проходят линии электропередач, все чистили, зачищали, никаких деревьев не было, все столбы менялись на новые, провода тоже меняли, каналы чистили, делали мелиорации... А что тут за 35 лет только эксплуатация и ни хера не делание.? атас

  • З
    Злой
    lo gos
    20-го июля

    Ну не совсем так, сейчас чистят круче чем при СССР, и этому есть причина- древесину мелят и продают щепу на отопление.

