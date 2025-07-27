Baltijas balss logotype

«Геноцид латышей»? Рижская дума возмутила общество «непристойным предложением» 7 1605

Наша Латвия
Дата публикации: 27.07.2025
press.lv
«Геноцид латышей»? Рижская дума возмутила общество «непристойным предложением»

Процесс поступления в среднюю школу в нынешнем году обернулся настоящей драмой: всем желающим попасть в 10-й класс явно не удастся, так как мест в школах не хватает, пишет Tautaruna.nra.lv.

Рижская дума распространила оповещение, что свободные места имеются в девяти столичных средних школах. Однако оказалось, что одна из них - вечерняя, а остальные - бывшие русские школы. Это означает, что латышским детям придется интегрироваться среди подавляющего большинства русских детей. К тому же не менее важны знания латышского, которые, как известно, не у всех педагогов в русских школах - на высшем уровне.

Тон комментариев очень резкий:

  • Как не стыдно? Приглашать латышских детей в русские школы. С учителями, которые будут что-то лопотать на плохом латышском. Какой истории они учат? Средних школ не должно быть при русских школах, только латышские средние школы, за редким исключением. Когда это кончится?

  • В 2025 году в Латвии? И для всех русских есть место в средней школе, а для латышских детей - нет? Очередной геноцид против латышей.

  • "Латышская" коалиция рулит. Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы - главные - знают, что творится в перечисленных школах. Русификация латышей продолжается на полную катушку.

(7)
  • 27-го июля

    все должны иметь право на образование на родном языке.

    48
    1
  • Е
    Ехидный
    27-го июля

    латышским детям придется интегрироваться???!!! теперь на себе поймут через что проходят русскоязычные дети уже более тридцати лет !!!

    64
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    27-го июля

    Геноцид латышей против латышей... Прям как бальзам на душу...

    57
    1
  • ks
    kokorins sergejs
    27-го июля

    Не.зря.называют.балтийские.вымераты.

    48
    2
  • 010725
    010725
    27-го июля

    латышей понять можно - без среднего образования в депутаты не возьмут. я бы предложил отказаться от образовательного ценза на выборных должностях, это наследие оккупации следует отменить.

    59
    1
  • lo gos
    lo gos
    27-го июля

    Да-да-да, нормальный современный латыш должен учить пакистанский.

    64
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    27-го июля

    Геноцид сами себе и создали, а виноват здесь просто низкий уровень интеллекта и русские школы в том не виноваты.

    126
    1
