«Геноцид латышей»? Рижская дума возмутила общество «непристойным предложением»

Процесс поступления в среднюю школу в нынешнем году обернулся настоящей драмой: всем желающим попасть в 10-й класс явно не удастся, так как мест в школах не хватает, пишет Tautaruna.nra.lv.
Рижская дума распространила оповещение, что свободные места имеются в девяти столичных средних школах. Однако оказалось, что одна из них - вечерняя, а остальные - бывшие русские школы. Это означает, что латышским детям придется интегрироваться среди подавляющего большинства русских детей. К тому же не менее важны знания латышского, которые, как известно, не у всех педагогов в русских школах - на высшем уровне.
Тон комментариев очень резкий:
Как не стыдно? Приглашать латышских детей в русские школы. С учителями, которые будут что-то лопотать на плохом латышском. Какой истории они учат? Средних школ не должно быть при русских школах, только латышские средние школы, за редким исключением. Когда это кончится?
В 2025 году в Латвии? И для всех русских есть место в средней школе, а для латышских детей - нет? Очередной геноцид против латышей.
"Латышская" коалиция рулит. Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы - главные - знают, что творится в перечисленных школах. Русификация латышей продолжается на полную катушку.
