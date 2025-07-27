«Геноцид латышей»? Рижская дума возмутила общество «непристойным предложением»

Процесс поступления в среднюю школу в нынешнем году обернулся настоящей драмой: всем желающим попасть в 10-й класс явно не удастся, так как мест в школах не хватает, пишет Tautaruna.nra.lv.

Рижская дума распространила оповещение, что свободные места имеются в девяти столичных средних школах. Однако оказалось, что одна из них - вечерняя, а остальные - бывшие русские школы. Это означает, что латышским детям придется интегрироваться среди подавляющего большинства русских детей. К тому же не менее важны знания латышского, которые, как известно, не у всех педагогов в русских школах - на высшем уровне.

Тон комментариев очень резкий: