PTAC сообщил о запрете на предоставление туристических услуг в Российской Федерации 12 2311

Наша Латвия
Дата публикации: 04.12.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: PTAC сообщил о запрете на предоставление туристических услуг в Российской Федерации
ФОТО: pixabay

Центр защиты прав потребителей (PTAC) сообщает о запрете для туристических компаний организовывать, предлагать и рекламировать туристические услуги, конечным пунктом которых является Россия.

Запрещено предоставлять услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России:

  • услуги туристических агентств и туроператоров, включая услуги, предоставляемые для нужд пассажирских поездок, а также аналогичные услуги;

  • консультации и планирование путешествий;

  • услуги, связанные с организацией поездок, размещением, перевозкой пассажиров и багажа;

  • услуги по оформлению билетов;

  • услуги туристических гидов;

  • рекламные услуги, связанные с вышеупомянутой деятельностью.

Основные риски, которые следует учитывать путешественникам:

  • существует вероятность необоснованного задержания или столкновения с проблемами юридического характера;

  • ограниченные возможности получения консульской помощи;

  • отсутствие правовой защищённости и несоразмерно строгие наказания;

  • из-за правовой неопределённости возможности Латвии помочь своим гражданам будут крайне ограничены;

  • репатриация туристов будет затруднена или даже невозможна;

  • риск вербовки с целью получения разведывательной информации о Латвии.

PTAC призывает жителей не приобретать туристические услуги, целью которых является Россия и Беларусь!

#туризм #Латвия #путешествия #безопасность #запрет #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(12)
  • Л
    Латтоптун
    4-го декабря

    Мимо проходиле....куда ты пишешь? Распутывайся уже.

    1
    1
  • Л
    Латтоптун
    4-го декабря

    Доброму- латентному. Ты- дурачок, с хутора и жертва латвийского радио... 😀. Съездий разок, посмотри и сравни в каком дерьме ты живёшь и как там люди живут. Почувствуй себя ничтожеством. Сравни железные, перекошенные от национальной злобы рожи, в Риге и сам в зеркало посмотрись... Заброшки, убитые дороги и тротуры в районах Риги, а летом трава, выше Домского собора... На таких как ты и рассчитана нац. пропаганда. Гнить тебе дальше, в твоей "Чухонии" и света белого не видеть.

    13
    4
  • VA
    Vairis Arlauskas
    4-го декабря

    А без запрета паехал))))Так хателос....

    4
    1
  • A
    Anim
    4-го декабря

    ПНХ.

    9
    2
  • Д
    Добрый
    Anim
    4-го декабря

    Полностью поддерживаю. Путлер ПНХ.

    1
    12
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го декабря

    Трудная работа у президента. Куда ни глянь – воруют! А расстрелять некого – все свои.

    30
    2
  • NB
    Nose Bose
    4-го декабря

    а соответствует ли запрет Конституции? :)

    29
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    4-го декабря

    Кто бы знал! Оказывается что до запрета РТАС все это было. Просто наверное очень тщательно скрывалось. Как же достал это латвийский идиотизм.

    48
    1
  • Д
    Дед
    4-го декабря

    О, ужас! Есть иностранные сайты, платформы, и просто фейсбук, уж как нибудь без сопливых разберутся, как "родственников" на свадьбу или похороны отвезти

    36
    1
  • Л
    Латтоптун
    4-го декабря

    ... "отсутствие правовой защищённости и несоразмерно строгие наказания"... - Чья бы корова мычала... С отсутствием правовой защищённости и несоразмерно строгие наказания, сейчас не в меньшей степени происходят в Латвии. А туризм- не смешите, стоит только пересечь границу и в каждом городе, пусть даже самом маленьком, к услугам гостей всё что угодно.

    37
    2
  • Д
    Добрый
    Латтоптун
    4-го декабря

    Стоит пересечь границу и всё,что нужно для туристов:пьяные рожи,бомжи,бигборды с рожей международного преступника путлера,грязь по колено и вездесущие фсбэшники ,готовые взять под белы рученьки.Добро пожаловать в рашу.Эстрима получите полные штаны

    2
    23
  • Мп
    Мимо проходил
    Латтоптун
    4-го декабря

    Слушай, да ты реально жертва неудачного эксперимента. :) Сьезди посмотри, как люди живут - помрешь ведь от зависти...

    3
    2
Читать все комментарии

