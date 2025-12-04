Центр защиты прав потребителей (PTAC) сообщает о запрете для туристических компаний организовывать, предлагать и рекламировать туристические услуги, конечным пунктом которых является Россия.
Запрещено предоставлять услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России:
-
услуги туристических агентств и туроператоров, включая услуги, предоставляемые для нужд пассажирских поездок, а также аналогичные услуги;
-
консультации и планирование путешествий;
-
услуги, связанные с организацией поездок, размещением, перевозкой пассажиров и багажа;
-
услуги по оформлению билетов;
-
услуги туристических гидов;
-
рекламные услуги, связанные с вышеупомянутой деятельностью.
Основные риски, которые следует учитывать путешественникам:
-
существует вероятность необоснованного задержания или столкновения с проблемами юридического характера;
-
ограниченные возможности получения консульской помощи;
-
отсутствие правовой защищённости и несоразмерно строгие наказания;
-
из-за правовой неопределённости возможности Латвии помочь своим гражданам будут крайне ограничены;
-
репатриация туристов будет затруднена или даже невозможна;
-
риск вербовки с целью получения разведывательной информации о Латвии.
PTAC призывает жителей не приобретать туристические услуги, целью которых является Россия и Беларусь!
