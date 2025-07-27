Baltijas balss logotype

Руководитель музея: делом Цукурса с самого начала должны были заниматься историки, а не прокуратура 3 841

Наша Латвия
Дата публикации: 27.07.2025
LETA
Руководитель музея: делом Цукурса с самого начала должны были заниматься историки, а не прокуратура

Решение прокуратуры в 2006 году возбудить уголовное дело о предполагаемом участии латвийского летчика Герберта Цукурса в уничтожении еврейского гражданского населения было ошибкой, так как делом Цукурса должны заниматься историки, заявил директор музея "Евреи в Латвии" Илья Ленский.

В конце мая Генеральная прокуратура вновь открыла уголовное дело.

Комментируя решение генпрокурора, Ленскис отметил, что прокуратура уже обращалась к еврейской общине в 2016 году, чтобы получить необходимые доказательства, но, судя по всему, они были проигнорированы и не приобщены к материалам дела. После прекращения уголовного дела и последующего скандала прокуратура получила те же документы из Израиля и теперь не может их игнорировать. Кроме того, были представлены документы из британских архивов, поскольку ранее в Великобритании были собраны доказательства причастности Цукурса и других лиц к уничтожению евреев.

Ленский подчеркнул, что теперь прокуратура должна тщательно изучить эти документы. Ему непонятно, почему уголовное дело не сдвинулось с мертвой точки за эти годы.

Для еврейской общины сейчас важно, чтобы прокуратура завершила уголовное преследование, потому что ей ясно, что Цукурс - преступник, сказал Ленский.

По его мнению, недопустимо, чтобы прокуратура заявила, что Цукурс не виновен, и закрыла уголовное дело.

Ранее уже сообщалось, что уголовное дело о предполагаемом участии Цукурса в уничтожении евреев было открыто в 2006 году, но в 2018 году Генпрокуратура впервые прекратила его.

Во время Второй мировой войны Цукурс был связан с так называемой командой Арайса, которая принимала участие в массовых убийствах мирных жителей во время нацистской оккупации.

Цукурс родился в Лиепае в 1900 году и был выдающимся латвийским авиатором и офицером. В 1930-х годах он прославился своими полетами на сконструированных им самим 0аэропланах из Латвии в Гамбию и Японию.

В 1965 году Цукурс был убит в ходе операции "Моссада" в Монтевидео (Уругвай).

В 1979 году суд в Гамбурге приговорил Арайса к пожизненному заключению, и он умер в тюрьме в 1988 году.

#холокост
Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го июля

    Латыши постоянно пытаются транслировать всему миру что вина лежит на латвийцах, хотя детей травили в Саласпилсе именно латыши с соседних хуторов и убивали держа младенцев за ноги об угол дома. А кто сжигал белорусские деревни с запертыми в сараях жителями, тоже латвийцы, кто сжёг старообрядческую деревню в Латвии - тоже Латвийцы? Нужно один раз поставить точку в этом вопросе, ибо латвийцы - это люди разных национальностей проживающие в Латвии, это евреи и цыгане, поляки и литовцы, эстонцы и армяне, украинцы и белорусы и наконец русские. А латыши - они и есть латыши, таковыми были, таковыми и останутся.

    4
    1
  • Е
    Ехидный
    27-го июля

    что все приязались к латышскому герою ??? он никого не убивал - он патроны подносил !!!

    16
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го июля

    Нет, Цукурс не латвийский летчик. Не надо тут зубы заговаривать. Он именно латышский летчик и конкретно латышский нацист признанный виновным в уничтожении мирного населения и ликвидирован.

    36
    1
Читать все комментарии

