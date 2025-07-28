Мужчина, имевший системные проблемы с ногой, вызванные давней травмой, добился инвалидности II группы и по квоте сделал операцию по замене тазобедренного сустава. «По квоте» – то есть бесплатно. На все про все это ушел примерно год.

Дама, у которой вдруг заболело колено, выяснила, что эта часть организма состоит из трех костей, и каждая со своим характером. Операция через два месяца обошлась ей в тысячу евро.

Хороший человек и так выздоровеет

«В следующем году, согласно приоритетам, нам не хватает 650 миллионов евро, чтобы быть на уровне Литвы, я не говорю об уровне Эстонии, – философски прокомментировал бюджет следующего года министр здоровья Хосам Абу Мери («Новое Единство»). Он же сказал, что жители не почувствуют сокращения финансирования, но и плюсов тоже не ощутят. «Улучшения нужны, но если не будет дополнительного финансирования, что мы можем улучшить?».

Потому руководитель ведомства и принялся, выражаясь чиновным языком, за «структурные реформы».

На июльском заседании правительства внесены поправки в Правила Кабинета министров № 555 «Порядок организации и оплаты ухода за здоровьем», которые были приняты в незапамятном 2018 году. В то время самой серьезной проблемой Латвии считался, если припомним, «капитальный ремонт» финансовой системы. Ни тебе ковида, ни войны – благословенная пора!

Внимательно прочитав документ, приходишь к выводу, что Абу Мери глубоко копнул. К примеру, теперь планируется провести единую закупку энтерального и парентерального питания для больных, которые лечатся в больнице Страдыня и в Детской клинической больнице. (Энтеральное питание – это метод введения питательных веществ непосредственно в желудочно-кишечный тракт, обычно через зонд, когда пациент не может или не хочет принимать пищу обычным путем. Это отличается от парентерального питания, при котором питательные вещества вводятся непосредственно в кровоток.)

Но и теперь, оказывается, не все так просто. У нас не сами больницы покупают то, что им необходимо, а через важное бюрократическое коленце, или «прокладку».

«Национальная служба здоровья осуществляет деятельность, связанную с процедурой закупок и окончательным генеральным соглашением как по поставке продуктов лечебного питания амбулаторным больным, так и по поставке продуктов лечебного питания стационарным больным».

Вам к дежурному врачу

Национальная служба здоровья, если что, располагается буквально в том же самом квартале между улицами Бривибас и Цесу, где находится и наша дорогая редакция. Но за все годы, как наше бюро тут работает, мы ни разу не встретили ни человека в белом халате, ни машину с красным крестом. Тихая бюрократическая гавань, учет и контроль. А что же творится, образно выражаясь, на земле?

«В Риге и других крупных городах работают 25 дежурных врачей, – сообщается в документе Минздрава. – Дежурный врач принимает пациентов по будням после 15.00 и по выходным в соответствии с графиком работы дежурного врача, установленным в договоре с Национальной службой здоровья, и оказывает помощь всем жителям независимо от того, к какому семейному врачу пациент приписан.

Учитывая, что пациенты часто пользуются возможностью обращаться в отделения неотложной помощи и приемные отделения больниц вне рабочего времени семейного врача, проектом правил предусматривается возможность для Национальной службы здоровья устанавливать оплату труда дежурных врачей также в клинических университетских больницах, чтобы в случае, когда после первичного осмотра пациента будет установлено, что он не нуждается в неотложной помощи, он мог быть направлен на консультацию к дежурному врачу.

Учитывая специфику работы отделений неотложной помощи больниц и анализируя потоки пациентов, Национальная служба здоровья совместно с больницами V уровня сможет согласовать определение часов работы дежурного врача с целью обеспечения максимально эффективного оказания услуг и снижения нагрузки на отделения неотложной помощи, определяя часы работы дежурных врачей в соответствии с «пиковыми» часами каждой больницы».

Иными словами, дежурных врачей еще и дополнительно нагрузят. А вообще пациенты, по философии Минздрава, только вредят медицине. Вот пример такого экономического мышления:

«На основании документов, представленных VSIA «Больница травматологии и ортопедии», а также проведенных встреч с профильными специалистами, выявлены отдельные виды хирургических операций на позвоночнике, которые относятся к манипуляциям повышенной сложности. С учетом действующих тарифов проведение данных операций приводит к значительным финансовым потерям для медицинского учреждения».

Действительно, и чего эти больные на операции записываются? От этого же расходы одни для заведений…

А если срочно?

Из моего личного опыта. Я уже несколько лет как восстановил регулярное посещение семейного врача – обычно делаю это в начале лета, но тут задержался, а наш доктор ушла в честно заслуженный отпуск. Договорились на визит в конце июля, а перед тем мне в регистратуре были оставлены направления на анализы. Их в нашей стране, как известно, для амбулаторных пациентов делают две частные компании. Самым большим челленджем было вставать рано и двигаться в место сбора биологического материала без завтрака и кофе.

Прибыв туда где-то через полчаса после открытия, я обнаружил практически полный «накопитель», где и присесть было негде. И один тинейджер мрачно мерял шагами небольшое помещение, увеличивая и без того нервозное настроение. На экране без звука шла реклама анализирующей компании, сопровождающаяся бегущей строкой, в которой Израиль наносил удары по Ирану... И вообще, такое создалось впечатление, что вся Рига пошла сдавать анализы. Номерочек, который мне выдал аппарат, отстоял от появляющихся цифр, на пару десятков. Потому я с чистой совестью поехал мыть машину.

Возвратившись, обнаружил, что посетителей меньше не стало. Подросток, бегавший по зальчику, вдруг вообще вышел из себя, скомкал свой талончик, швырнул на пол и выбежал. Я же обнаружил, что бегущая строка про израильско-иранские приключения относится, по счастью, к июню месяцу – непонятно почему, у них новости залипли на положении месячной давности.

Когда подошла моя очередь, пришлось уплатить десятка полтора евро. Не жалуюсь, но все-таки вспоминаю, что, несмотря на обоснованную критику здравоохранения при социализме анализы были бесплатными. Впрочем, такими же они могут оказаться и сейчас, но нужно, чтобы вас доставили во внезапном остром состоянии на скорой. Кстати, тогда и коммуникация с врачом будет вестись на русском языке – дозволяется при угрозе жизни…

Вопрос риторический

На самом деле Минздрав мог сделать для больных гораздо больше благ, если бы вернул проведение анализов в обычные поликлиники, прекратив частную дуополию. Тогда это приблизилось бы, как минимум географически, к семейным врачам.

Пока же у нас семейные врачи считаются обладающими «полной практикой», если на одного медика зарегистрировано 1800 человек, или 800 детей. Минздрав в аннотации к новым правилам рассказывает, что у семейных врачей могут быть оплачиваемые из бюджета помощники…

В общем, хорошо, но – мало, господин Абу Мери. Такими правилами мы долго не протянем, тут всю систему менять мало. Но готов ли на это успешный иммигрант из Ливана, практикующий гастроэнтеролог – это даже не риторический вопрос.