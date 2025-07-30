Baltijas balss logotype

Государство берёт под контроль «Клейсты», чтобы защитить лошадей и возродить конный спорт

Наша Латвия
Дата публикации: 30.07.2025
BB.LV
Государство берёт под контроль «Клейсты», чтобы защитить лошадей и возродить конный спорт
ФОТО: LETA

Министерство образования и науки (МОН) и Латвийская федерация конного спорта (ЛФКС) подписали акт приёма-передачи, подтверждающий освобождение государственного спортивного центра «Клейсты», сообщило министерство, пишет LETA.

В МОН подчёркивают, что в центре необходимо немедленно восстановить надлежащее управление и устранить все выявленные нарушения, поэтому принято решение передать базу в ведение государственной капитальной компании «Латвийский национальный спортивный центр» (ЛНСЦ). Правовой статус имущества «Клейсты» при этом остаётся неизменным.

Среди приоритетных задач ЛНСЦ на этот год — устранение ранее выявленных нарушений, организация хранилища для навоза и создание соответствующего требованиям Государственной службы окружающей среды места для мытья лошадей, обеспечение благополучия животных с сохранением рабочих мест для конюхов, а также бесперебойное функционирование спортивной базы.

Новому управляющему также предстоит зафиксировать актуальные потребности по содержанию, чтобы уточнить необходимые суммы и источники финансирования. Кроме того, необходимо подготовить и утвердить планы дальнейшего развития современного конного спорта в Латвии.

МОН подчёркивает свою заинтересованность в развитии конного спорта как важной отрасли в Латвии, в профессиональном росте латвийских спортсменов, а также в обеспечении доступности этого вида спорта для детей и людей с инвалидностью. Всё это возможно в рамках нового этапа развития центра «Клейсты».

ЛФКС приглашается в течение ближайших двух месяцев договориться с ЛНСЦ об условиях дальнейшего использования базы для проведения тренировок и соревнований.

МОН отмечает, что ЛФКС ранее признала выявленные нарушения и обязалась предоставить подтверждение от других контролирующих учреждений об их устранении, однако этого сделано не было. Также федерация по собственной инициативе представила министерству своё видение бизнес-плана, однако после его детального анализа у МОН не возникло уверенности в способности федерации продолжать эффективное управление государственной спортивной базой и обеспечивать её развитие.

В настоящее время ЛНСЦ управляет также национальными спортивными базами: стадионом «Даугавa», бобслейной и саночной трассой в Сигулде, теннисным центром «Лиелупе» и спортивным центром «Межапарк».

Как уже сообщалось, с осени 2024 года МОН рассматривало варианты улучшения управления «Клейсты», поскольку ЛФКС, ранее обслуживавшая базу, не смогла обеспечить её функционирование в соответствии с экологическими требованиями. Договор о безвозмездном пользовании с ЛФКС был расторгнут 10 января.

МОН получило информацию о серьёзных проблемах на объекте. Владельцы лошадей указывали на нарушения в уходе и содержании животных. Государственная лесная служба выявила незаконные действия и начала административное производство, а Департамент развития Рижской думы распорядился прекратить несанкционированные строительные работы, начатые ЛФКС.

Кроме того, Управление окружающей среды Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы зафиксировало загрязнение окружающей среды неочищенными сточными водами из системы водоотведения центра. Из-за длительной задолженности оператор по управлению отходами расторг контракт со спортцентром.

На нарушения обратили внимание и депутаты Подкомиссии по спорту Сейма, посетившие базу прошлой осенью.

  • Е
    Ехидный
    30-го июля

    если государство берет под контроль , то как говоил профессор Преображенский - пропал дом !!!

