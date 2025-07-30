Baltijas balss logotype

Катастрофа! В Латвии ежедневно из семьи изымают четырех детей. А девать их некуда! 1 938

Наша Латвия
Дата публикации: 30.07.2025
Rus.lsm.lv
Катастрофа! В Латвии ежедневно из семьи изымают четырех детей. А девать их некуда!

Директор Департамента политики по делам детей и семьи Министерства благосостояния Илзе Курме рассказала порталу LSM.LV о тревожной ситуации: в Латвии увеличивается количество детей, попадающих в систему внесемейной опеки.

По её словам, в прошлом году возросло число случаев лишения родителей опекунских прав — в среднем из семьи изымается четверо детей в день, тогда как в 2023 году этот показатель составлял троих в день.

Кроме этого, участились случаи, когда Сиротский суд единолично принимает решение о немедленном изъятии ребёнка из семьи — это говорит о том, что дети всё чаще оказываются в условиях, в которых существует опасность для их жизни, а родственников, которые могут обеспечить безопасность, рядом не оказывается.

Данные Сиротского суда показывают: в свои биологические семьи возвращается всё меньше детей. При этом Курме подчёркивает, что в семьях растёт количество проблем — зависимости, насилие, пренебрежение своими обязанностями... В 10% случаев родители физически или психически не способны заботиться о ребёнке.

Несмотря на давние заявления о необходимости отказаться от системы детских домов, по состоянию на 31 декабря 2024 года в таких учреждениях всё ещё находились 586 детей, в основном в возрасте от 13 до 17 лет. При этом число приёмных и гостевых семей продолжает снижаться.

Как сообщает LSM.LV, с целью привлечения внимания к проблеме проводятся информационные кампании, например, «Подарите детям любящую семью!» (Dāvā bērniem mīlošu ģimeni!). В их рамках рассказывается о формах внесемейной опеки и развеиваются стереотипы. В этом году особое внимание уделяется гостевым семьям — тем, кто принимает детей на выходные и праздники, поддерживает контакт и со временем может стать приёмной семьёй.

Курме выразила надежду, что в госбюджете найдутся средства на поддержку таких инициатив, чтобы больше детей могли расти в семейной среде. В условиях демографического кризиса эта задача становится всё более актуальной.

  • Д
    Дед
    30-го июля

    От чего же не пишут проблему, которая в том, что ликвидированы все детдома. Проблема не сама образовалась, а ее создали и не предложили решения.

    47
    2

