Юрмальская дума не поддержала инициативу о выгуле собак на определенном участке пляжа 2 404

Наша Латвия
Дата публикации: 31.07.2025
LETA
Юрмальская дума не поддержала инициативу о выгуле собак на определенном участке пляжа
ФОТО: pixabay

Юрмальская городская дума в четверг не поддержала коллективное заявление, в котором предлагалось разрешить прогулки с домашними животными на определенном участке пляжа в течение всего года.

Хотя инициативу поддержали 1 569 человек, 309 из которых, по данным Управления по делам гражданства и миграции, имел право ее подписывать, муниципалитет пришел к выводу, что такое разрешение недопустимо, учитывая разделившееся мнение общественности, санитарные требования и требования безопасности, а также статус курорта.

Городская дума отмечает, что уже частично поддержала аналогичную инициативу от 30 мая 2024 года, предусматривающую, что с 1 ноября по 31 марта на пляж можно ходить с собакой на поводке. В этот период было зафиксировано повышенное загрязнение и нарушения.

Министерство здравоохранения также указало на риск загрязнения и инфекций, а Министерство экономики подчеркнуло важность чистой окружающей среды для поддержания статуса курорта.

На платформе "Manabalss.lv" собирались подписи под инициативой сделать участок юрмальского пляжа доступным для домашних животных круглый год.

#юрмала #собаки #пляж
(2)
  • MI
    Marija Ivanova
    31-го июля

    Каждый вечер полно собачников на юрмальском пляже по всей ддине. Никто их не штрафует. Поэтому такая инициатива не нужна!

    3
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    31-го июля

    Собакам - собачье место.

    3
    1

Видео