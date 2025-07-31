Проблема: в Латвии зарастают озера

Зарастание озёр становится проблемой: водоёмы мелеют, покрываются водорослями, а привычные виды рыб постепенно исчезают. Бороться с этим не просто. И частные владельцы, и местные самоуправления сталкиваются со множеством препятствий — нехваткой финансирования, сложностями с соблюдением технических требований, долгими согласованиями разрешений. В Министерстве климата и энергетики признают, что действующие процедуры слишком запутаны и намерены упростить соответствующие правила, сообщает LSM+.

Лудзенский край — один из самых богатых озёрами краев Латвии: их здесь более 200. Лудзу также называют городом озёр, поскольку рядом расположены несколько крупных и мелких озёр. Местные же не первый год обращают внимание на проблему: озёра зарастают.

«С каждым годом водоемы зарастают все больше и больше. Ну, сколько здесь народу в Лудзе! Лето в этом году какое выдалось, а никто не купается», — говорит жительница Лудзы Лилия.

В самоуправлении замечают, что очистка озёр — дорогостоящее мероприятие, и финансирования не хватает.

«Мы рассматривали пример Смилтене, где очищали озеро сравнительно небольшой площади — в три гектара. Затраты там составили около трёх миллионов [евро]. Поскольку площадь озера у нас составляет 28 гектаров и почти половина его заросла, можно подсчитать, насколько большая сумма потребуется на его очистку», — поясняет Александр Нарницкий, инженер по охране окружающей среды Лудзенской краевой думы.

Опыт работ по очистке озер у самоуправлений разный. И зависит в том числе от участия в проектах и сотрудничества с другими муниципалитетами.

«На прошлой неделе ассоциация Малты провела очистку озера — общая площадь очистки составила 5,5 гектаров. В денежном выражении получилось довольно дорого. Но поскольку ассоциация ежегодно писала проекты для Фонда защиты окружающей среды, то эти мероприятия были профинансированы этим фондом», — сообщила Рута Сидорова, старший специалист по защите окружающей среды самоуправления Резекненского края

Сейчас для проведения работ по очистке рек и озер требуются технические регламенты и согласования со стороны Государственной службы окружающей среды. А для особых территорий также требуются заключения экспертов, что зачастую затягивает очистные работы. На данный момент в стране нет специальной программы поддержки такой деятельности, поэтому, чтобы такие работы можно было поддержать в большем объеме, Министерство климата и энергетики разрабатывает новые правила.

«Главным образом, речь идёт о том, чтобы упростить процесс, в том числе на этапе согласования. Разумеется, в зависимости от типа планируемых работ. Поскольку это значительно облегчит всю процедуру таких работ, как скашивание травы, или, возможно, вывоз мусора, или уборка старых деревьев, которые упали, оказавшись в воде», — поясняет Рудите Весере, заместитель госсекретаря министерства.

По оценкам министерства, новые правила могут вступить в силу уже этой осенью.