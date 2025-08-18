В 1-й класс записался только один ребёнок. Будущее сельской школы становится всё более неопределённым

До начала нового учебного года остаются считанные недели, и среди всех школ Латвии есть такие, где обучение начнёт совсем небольшое число учеников, пишет tv3.lv .

Однако даже самые маленькие сельские школы остаются важной частью латвийской системы образования. Эти школы не только дают возможность учиться, но и формируют у детей сильное чувство принадлежности к своему краю и Латвии. В Салдусском крае такой школой является Лутриньская основная школа, в которой на данный момент в 1-й класс записан только один ребёнок. Во 2-м классе — четверо, в 3-м — пятеро, а всего в школе — около 50 учеников. Существование школы — результат упорной борьбы местных жителей, особенно родителей, однако с каждым годом вопрос о её будущем становится всё более острым.

Как и многие небольшие школы в регионах, Лутриньская основная школа ежедневно сталкивается с серьёзными вызовами — нехваткой педагогов, ограниченными ресурсами и малым количеством учеников. Тем не менее учительница и библиотекарь школы Гунта Ромуле подчёркивает: несмотря на трудности, здесь реализуется инклюзивное образование и оказывается поддержка каждому ребёнку.

Не отказывают ни одному ребёнку

«Малые школы вымирают. Несмотря на то, что жители регионов осознают их значение, наши возможности очень ограничены», — говорит Ромуле. Она подчёркивает, что в Лутриньской школе каждому ученику предоставляется возможность учиться, даже если ему даётся это с трудом.

«Это большое испытание — уделять дополнительное внимание тем, кто в нём нуждается, и при этом не упускать из виду более способных учеников», — добавляет она.

Школе до сих пор удаётся сохраняться благодаря участию родителей и местного сообщества. «У нас немного учеников, но те, кто здесь учатся, имеют доступ к современным учебникам и рабочим тетрадям. Это возможно только потому, что родители активно защищают школу, а поддерживающие нас люди помогают с ресурсами», — рассказывает Ромуле.

Она также отмечает значительную помощь со стороны издательства Skolas Vārds, которое на протяжении нескольких лет обеспечивает школу учебными материалами.

Индивидуальный подход к каждому ребёнку

По словам Ромуле, главное преимущество небольших школ — это индивидуальный подход. «В нашей школе мы работаем с каждым ребёнком столько, сколько нужно. Это не значит подсказывать, а ещё и ещё раз объяснять материал, пока он не будет усвоен. Именно это помогает сохранить мотивацию к обучению», — говорит она.

Экономия ресурсов — на первом месте

С приближением нового учебного года в Лутриньской школе тщательно оценивается каждая статья расходов. «Бюджет планируется очень точно, и каждая позиция строго контролируется. Мы смотрим — будет ли покупка полезной в долгосрочной перспективе и получат ли от неё выгоду как можно больше детей», — объясняет Ромуле.

Она подчёркивает, что маленькие школы часто начинают по-настоящему ценить только тогда, когда появляется угроза их закрытия. «Малые школы — это часть латвийской системы образования, дающая детям возможность учиться ближе к дому и получать индивидуальную поддержку. Чтобы такие школы могли существовать в долгосрочной перспективе, нужна стабильная и понятная система финансирования», — подчёркивает Гунта Ромуле.