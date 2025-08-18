В 1-й класс записался только один ребёнок. Будущее сельской школы становится всё более неопределённым

До начала нового учебного года остаются считанные недели, и среди всех школ Латвии есть такие, где обучение начнёт совсем небольшое число учеников, пишет tv3.lv.
Однако даже самые маленькие сельские школы остаются важной частью латвийской системы образования. Эти школы не только дают возможность учиться, но и формируют у детей сильное чувство принадлежности к своему краю и Латвии. В Салдусском крае такой школой является Лутриньская основная школа, в которой на данный момент в 1-й класс записан только один ребёнок. Во 2-м классе — четверо, в 3-м — пятеро, а всего в школе — около 50 учеников. Существование школы — результат упорной борьбы местных жителей, особенно родителей, однако с каждым годом вопрос о её будущем становится всё более острым.
Как и многие небольшие школы в регионах, Лутриньская основная школа ежедневно сталкивается с серьёзными вызовами — нехваткой педагогов, ограниченными ресурсами и малым количеством учеников. Тем не менее учительница и библиотекарь школы Гунта Ромуле подчёркивает: несмотря на трудности, здесь реализуется инклюзивное образование и оказывается поддержка каждому ребёнку.
Не отказывают ни одному ребёнку
«Малые школы вымирают. Несмотря на то, что жители регионов осознают их значение, наши возможности очень ограничены», — говорит Ромуле. Она подчёркивает, что в Лутриньской школе каждому ученику предоставляется возможность учиться, даже если ему даётся это с трудом.
«Это большое испытание — уделять дополнительное внимание тем, кто в нём нуждается, и при этом не упускать из виду более способных учеников», — добавляет она.
Школе до сих пор удаётся сохраняться благодаря участию родителей и местного сообщества. «У нас немного учеников, но те, кто здесь учатся, имеют доступ к современным учебникам и рабочим тетрадям. Это возможно только потому, что родители активно защищают школу, а поддерживающие нас люди помогают с ресурсами», — рассказывает Ромуле.
Она также отмечает значительную помощь со стороны издательства Skolas Vārds, которое на протяжении нескольких лет обеспечивает школу учебными материалами.
Индивидуальный подход к каждому ребёнку
По словам Ромуле, главное преимущество небольших школ — это индивидуальный подход. «В нашей школе мы работаем с каждым ребёнком столько, сколько нужно. Это не значит подсказывать, а ещё и ещё раз объяснять материал, пока он не будет усвоен. Именно это помогает сохранить мотивацию к обучению», — говорит она.
Экономия ресурсов — на первом месте
С приближением нового учебного года в Лутриньской школе тщательно оценивается каждая статья расходов. «Бюджет планируется очень точно, и каждая позиция строго контролируется. Мы смотрим — будет ли покупка полезной в долгосрочной перспективе и получат ли от неё выгоду как можно больше детей», — объясняет Ромуле.
Она подчёркивает, что маленькие школы часто начинают по-настоящему ценить только тогда, когда появляется угроза их закрытия. «Малые школы — это часть латвийской системы образования, дающая детям возможность учиться ближе к дому и получать индивидуальную поддержку. Чтобы такие школы могли существовать в долгосрочной перспективе, нужна стабильная и понятная система финансирования», — подчёркивает Гунта Ромуле.
