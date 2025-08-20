Начальник границы: вице-мэр преувеличивает проблему нелегальных мигрантов в столице

Хотя в этом году в Риге муниципальной полицией были задержаны 22 нелегальных иммигранта, Пуятс отметил, что это ничтожная часть по сравнению с общим числом мигрантов, задержанных в других регионах страны, и тех, попытки которых пересечь латвийско-белорусской границу предотвратили пограничники.

"В этом году это почти 9000 человек, и эти 22 человека в Риге составляют лишь 0,2%. 200 из 9000 человек были задержаны внутри страны. Остальные - это лица, задержанные возле границы, или те, кого остановили при попытке попасть в Латвию из Беларуси. Большинство этих людей - из Сомали и Афганистана", - сказал начальник ГПО, напомнив, что на латвийско-белорусской границе продолжается давление нелегальной иммиграции.

ГПО регулярно вместе с муниципальной полицией, Госполицией, Государственной трудовой инспекцией и Службой госдоходов проводит рейды по борьбе с нелегальной миграцией. Если Рижская дума планирует свои усилия в этом направлении, это можно расценить только положительно, добавил Пуятс.

Тем не менее, по его мнению, политики Нацобъединения преувеличили ситуацию с нелегальными мигрантами. В Риге проживает много иностранцев, и 99% въехали легально и находятся в стране на законных основаниях. Это, по словам Пуятса, может создавать впечатление, что число нелегальных мигрантов якобы растет.

"В Риге был ажиотаж по поводу курьеров-доставщиков еды, однако в ходе проверок было выявлено лишь два человека, которые не имели права находиться в Латвии, и они были задержаны", - сказал начальник ГПО.

Комментируя заявление председателя комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Гиртса Лапиньша (Нацобъединение) о том, что "самая большая дыра", через которую в Латвию сомнительным образом проникают легальные мигранты, - это образование, Пуятс сказал, что государство уже много лет занимается экспортом высшего образования, и эти люди въехали в Латвию легально.

В то же время Министерство внутренних дел ранее обращало внимание на необходимость более тщательного отбора студентов и рабочей силы, и уже разработаны более строгие критерии легального въезда, отметил Пуятс.

Как сообщалось, Ратниекс призвал нелегальных иммигрантов в течение месяца покинуть Ригу и Латвию.

В понедельник на пресс-конференции в Рижской думе он заявил, что из-за роста нелегальной миграции рижане стали чувствовать себя на улицах столицы менее безопасно.

Вице-мэр напомнил об опыте других европейских стран, таких как Швеция и Франция, отметив, что ситуация с преступностью из-за мигрантов может ухудшиться очень быстро. "Во имя будущей безопасности мы должны действовать активно", - заявил Ратниекс, сообщив, что в конце сентября муниципальная полиция начнет масштабные рейды для выявления нелегальных мигрантов в Риге.