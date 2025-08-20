Премьер Латвии Эвика Силиня, комментируя одно из условий Кремля по прекращению военных действий в Украине, сказала , что уж мы-то знаем, что такое этот русский язык! Да уж, напомнила. Надо сказать, что этим летом линвистические дебаты несколько поутихли, маловато было ярких выступлений.

Поэтому обратил на себя внимание публицист Атис Климовичс, написавший в Latvijas Avīze: «Язык, конечно, не виноват в развязывании войны, однако его использовали для ее начала и в дальнейшем проведении. На русском языке ведь звучали приказы о запуске ракет, шахедов и управляемых бомб на города Украины, также как и о простом применении оружия – то есть русский язык в данный миг ежеминутно используется для поведения убийственных действий».

Ну тут А.Климовичс явно полемически заострил – ведь он сам бывал в компании воинов ВСУ, и отлично в курсе, что и защитники Незалежной по сути своей билингвальны. И активнейшим образом применяют в коммуникации русский язык, в т.ч. его ненормативную лексику.

Однако далее автор продолжает, и написанное им следует занести в анналы: «Как тут сказать, что язык находится вне войны? Совсем наоборот – на этом языке за восточными границами Латвии пропагандируется убийство, которым нужно уничтожить независимое государство и нацию. Это совершенно понятно может вызвать неприязнь к этому языку и значительной части его пользователей. Справедливости ради надо сказать, что не совсем из-за своего языка, но однако из-за поддержки агрессивной войны».

«Нежелание не только говорить, но и слышать русский язык становится еще тем сильней, ибо на этой войне гибнут родственники или друзья», - пишет далее автор. Но то в Украине, где отношения с русской нацией испорчены минимум на десятилетия.

«В части общества Латвии царит совершенно единодушное мнение, что ответственный за убийства в Украине есть Путин и его администрация, а не «простой» русский человек, - акцентирует обозреватель, - Многие из этих «простых» добровольно согласились получать нежданно высокую оплату за отправку воевать в Украину. Это, как известно, больше относится к далеким и бедным регионам Российской Федерации, но значительная часть общества в этом государстве живет как жила. Может быть приходится больше тратить на французские вина, испанские сыры и другие продукты. Эти люди ходят на работу и развлекаются почти так же, как раньше, и, даже если они молчат, это все же как немая поддержка Путина и его кровавой войны в Украине».

«Здесь уместно сослаться на тех немногих русских интеллигентов, которые уверены в том, что всей русской нации нужно будет извиняться перед украинцами за преступную войну, - пишет автор Latvijas Avīze, -Однако это не особо популярное мнение среди так называемой русской оппозиции, которая сейчас переселилась на Запад».

А.Климовичс приводит в числе хороших примеров шахматиста и политика Гарри Каспарова, а также артистов Аллу Пугачеву и Максима Галкина, «которым сейчас путь в Россию отрезан».