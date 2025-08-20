Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Нежелание не только говорить, но и слышать русский язык» - мнение 12 4387

Наша Латвия
Дата публикации: 20.08.2025
Latvijas Avīze
«Нежелание не только говорить, но и слышать русский язык» - мнение

Премьер Латвии Эвика Силиня, комментируя одно из условий Кремля по прекращению военных действий в Украине, сказала, что уж мы-то знаем, что такое этот русский язык! Да уж, напомнила. Надо сказать, что этим летом линвистические дебаты несколько поутихли, маловато было ярких выступлений.

Поэтому обратил на себя внимание публицист Атис Климовичс, написавший в Latvijas Avīze: «Язык, конечно, не виноват в развязывании войны, однако его использовали для ее начала и в дальнейшем проведении. На русском языке ведь звучали приказы о запуске ракет, шахедов и управляемых бомб на города Украины, также как и о простом применении оружия – то есть русский язык в данный миг ежеминутно используется для поведения убийственных действий».

Ну тут А.Климовичс явно полемически заострил – ведь он сам бывал в компании воинов ВСУ, и отлично в курсе, что и защитники Незалежной по сути своей билингвальны. И активнейшим образом применяют в коммуникации русский язык, в т.ч. его ненормативную лексику.

Однако далее автор продолжает, и написанное им следует занести в анналы: «Как тут сказать, что язык находится вне войны? Совсем наоборот – на этом языке за восточными границами Латвии пропагандируется убийство, которым нужно уничтожить независимое государство и нацию. Это совершенно понятно может вызвать неприязнь к этому языку и значительной части его пользователей. Справедливости ради надо сказать, что не совсем из-за своего языка, но однако из-за поддержки агрессивной войны».

«Нежелание не только говорить, но и слышать русский язык становится еще тем сильней, ибо на этой войне гибнут родственники или друзья», - пишет далее автор. Но то в Украине, где отношения с русской нацией испорчены минимум на десятилетия.

«В части общества Латвии царит совершенно единодушное мнение, что ответственный за убийства в Украине есть Путин и его администрация, а не «простой» русский человек, - акцентирует обозреватель, - Многие из этих «простых» добровольно согласились получать нежданно высокую оплату за отправку воевать в Украину. Это, как известно, больше относится к далеким и бедным регионам Российской Федерации, но значительная часть общества в этом государстве живет как жила. Может быть приходится больше тратить на французские вина, испанские сыры и другие продукты. Эти люди ходят на работу и развлекаются почти так же, как раньше, и, даже если они молчат, это все же как немая поддержка Путина и его кровавой войны в Украине».

«Здесь уместно сослаться на тех немногих русских интеллигентов, которые уверены в том, что всей русской нации нужно будет извиняться перед украинцами за преступную войну, - пишет автор Latvijas Avīze, -Однако это не особо популярное мнение среди так называемой русской оппозиции, которая сейчас переселилась на Запад».

А.Климовичс приводит в числе хороших примеров шахматиста и политика Гарри Каспарова, а также артистов Аллу Пугачеву и Максима Галкина, «которым сейчас путь в Россию отрезан».

Читайте нас также:
#русский язык #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
21
3
0
7
1
39

Оставить комментарий

(12)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го августа

    Браво Силиня! Чистая правда, только РУССКИЙ ЯЗЫК!!! спас народы Европы от коричневой чумы фашизма и тотального истребления в газовых камерах и крематориях.

    10
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    21-го августа

    Когда к нам приезжают украинцы и проходят регистрацию, что бы получать пособие, на каком языке?

    57
    2
  • A
    Aleks
    20-го августа

    Жаль,что советские еврейские дедушки не придуши́ли в детстве Климовича и Зеленского,,а бабушка,прошедшая Ленинградскую блокаду,одного своего внучка. Прав Яков Кедми бывший глава разведки Надив Израиля и общественный деятель,имея ввиду таких как Климович-Фашизм,расизм и нацизм-плоть от плоти еврейской нации.

    И тут как не называйся-латышом,Украинцем или русским-нутро прёт наружу. Потомки жертв холокоста никогда такого сказать не могут и не скажут .А вот потомки Шекельгрубера завсегда 👽🔯

    88
    12
  • А
    Андрей
    20-го августа

    Ну сколько можно комментировать этих людей на зарплате? Нарратив понятен - "платить и каяться!" Сказали бы просто автору - пусть послушает английский в окопах. Его там тоже предостаточно! Да и латышский тоже найдётся, но это другое? Цель этого какая:

    • чтобы не-русские называли русских орками?
    • чтобы русские плакали и каялись и в конвульсиях катались перед автором и Лианой Лангой и просили пощады "нет мы против, мы и мухи не обидиили, мы не такие!"

    Ну нет же, этого уже не будет! Уже и Донни Трамп (почти что божетсво для некоторых) и компания сказали, что виновата Европа и Байден! Как говорится: "при мне такой ерунды - не было!" Но тут он лукавит, конечно. Совсем недавно сам рассказывал, что отправлял "джавелины". И не только их...

    Редакция, либо вы идёте в серьёзное дело и ставите этих людей с ограниченным (но оплаченным) восприятием на место, либо закрывайтесь - ваши перепечатки читать не интересно! Человек совершаем элементарную логическую ошибку (а может и не ошибку, а наоброто осознанно провоцирует), а Вы ему трибуну даёте!

    Досточно просто послалать его пересдавать экзамен по логике!

    109
    6
  • С
    Сарказм
    20-го августа

    Лень лезть в первоисточник, но изложенный тут анализ ситуации совершенно адекватен, все так и есть. Люди живут стереотипами, никто не будет копаться в тонкостях "сложной русской души" (тем более, что ее сложность сильно преувеличена, Достоевских с Толстыми там ныне вообще не густо), ненавидеть будут всю группу, чьим именем творится все то, что творится. Точно также, как и немцам потребовались годы и смена поколений, чтоб при звуке немецкой речи рука не тянулась к парабеллуму. С этим надо было считаться тем, кто все это начинал, но им было пофик, а активно их поддержавшим - тупо не хватило мозга осознать последствия

    10
    131
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    20-го августа

    Ну так удавись уже от ненависти, а то случится разлитие желчи на почве "непереваривания всего русского", будешь умирать в муках... Следуй примеру сенатора Форрестола!

    75
    2
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    20-го августа

    Спасибо за ваш звонок, ваше мнения для нас неописуемо важно. И вам всего наилучшего, впрочем у вас шансов захлебнуться значительно больше, уж больно много врагов русофобоствующих вокруг, буквально все.

    1
    52
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    20-го августа

    Дап вас на общем фоне - кучка злобствующих дебилов, дурно воспитанных детьми фашистов. Не надо пытаться натянуть весь мир на себя - мир уже давно натянул вас в самых непристойных позах, а вы всё корячитесь. Вот сбудется анекдот про тётю Сару из варшавы и три её унитаза - тогда и поговорим. А пока квакайте, квакайте - надо же французские инвестиции привлекать, хоть обещаниями лягушачьих лапок в Латвию заманите...

    49
    1
  • Ч
    Чангл
    Сарказм
    20-го августа

    Так твои предки и в 30х кричали, что они правы, правда потом трибунал и висилеца. Кричи Емеля твоя неделя

    38
    0
  • Ч
    Чангл
    Сарказм
    20-го августа

    Так твои предки и в 30х кричали, что они правы, правда потом трибунал и висилеца. Кричи Емеля твоя неделя

    14
    0
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    21-го августа

    Ну как я и думал, бессодержательная и бессильная вонь современных наследников Алоизыча. Чуют подонки, что, что конец веровочки близко, а на ее конце петелечка для всего их прогнившего "русского мира". Да и что им вякать-то, когда их реально ненавидит весь мир, кроме тех, кто за денюшку, и они об этом прекрасно знают. Пока они еще надеются победить (наивные), а потом применить дебилизм, вбитый в их прямую извилину варварский принцип "победителей не судят", но и тут ждет большое разочарование (еще как).

    1
    39
  • З
    Злой
    20-го августа

    Ну так начни активные действия против нас и посмотрим что здесь будет! Или боязно?

    132
    6
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 229
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 249
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 257
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 511

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 15
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 11
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 19
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 116
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 60
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 67
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 15
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 11
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео