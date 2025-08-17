Baltijas balss logotype
«Особый статус русского языка неприемлем»: премьер Латвии отвергла предложения Путина 14 4004

Политика
Дата публикации: 17.08.2025
BB.LV
Эвика Силиня в воскресенье работает на удалении.

Эвика Силиня в воскресенье работает на удалении.

Целый ряд требований, выдвинутых Россией Украине, неприемлемы, заявила в воскресенье премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

«О Донецке не может быть и речи — Донецк это Украина. Так же, как и особый статус русского языка неприемлем, потому что мы хорошо знаем, какими могут быть последствия», — подчеркнула латвийский политик.

Силиня на встрече руководителей стран, входящих в «Коалицию желающих», подчеркнула, насколько важно, чтобы переговоры президента Украины с президентом России проходили в трёхстороннем формате, при участии президента США.

«Трамп пытается удержать Путина за столом переговоров, но мы должны быть готовы к пакету санкций, если переговоры будут прерваны. Сейчас не ясно, будет ли перемирие или мирный договор, но нужно быть готовыми ко всем сценариям», — заявила она.

«Одновременно для нас принципиально важно, какие гарантии безопасности США дадут Украине — будет ли это только военная помощь или также реальное военное присутствие. Важны и гарантии безопасности США для Европы и то, как они будут обеспечены в Украине», — добавила Силиня.

Переговоры представителей «Коалиции желающих» состоялись после встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина и перед предстоящей встречей президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне.

Как сообщили в департаменте коммуникаций Государственной канцелярии ЛР, очередные переговоры стран «Коалиции желающих» были направлены на практическую подготовку и поддержку президента Украины Владимира Зеленского и тех европейских лидеров, которые на следующей неделе встретятся с президентом США Дональдом Трампом.

Для справки: в «Коалицию желающих» по некоторым данным входят около 30 стран Запада, которые поддерживают Украину. Коалиция была создана в начале марта. Интересно, что полный список стран-участников «Коалицию желающих» не разглашается.

#путин #война в украине #война на украине #эвика силиня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(14)
  • Лк
    Летучий корабль
    18-го августа

    Пол-блихи выразила своё возмущение. Дальше можно не читать.

    19
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    Летучий корабль
    18-го августа

    Блохи!

    15
    1
  • З
    Злой
    18-го августа

    Весь мир содрогнулся от страха, Владимир Путин забился под диван от страха, некая сошка сказала своё слово.

    43
    1
  • LB
    Lidija Belonosova
    18-го августа

    Мадам, а ты кто такая, чтобы указывать кому- то что делать и что решать? Командуй своим мужем ! Ты хочешь поднять свой рейтинг ? Кто упал ниже плинтуса может только отползти! Уже пора, мадам !

    56
    1
  • A
    Aleks
    18-го августа

    Главный раввин России -американец🔯 Главный раввин Украины-американец.🔯 Главный раввин Латвии-американец.🔯 О каком русском языке может идти речь?! Все дело в бабках,а для лохов -язык..👽

    47
    4
  • Е
    Ехидный
    18-го августа

    интересно о каких последствия особого статуса русского языка она хорошо знает ???? христоматийный пример того , когда мысль и язык свернули на разные улицы !!!!

    107
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го августа

    Русский - гос и язык межнац общения на территории СССР! Русский - офиц язык ООН. Латвия - с 0.01.21 Культурная Автономия в СССР

    61
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го августа

    Вот уж кого забыли спросить! Страна вразнос идет, а Млмня об Украине думает, аж кушать не может (или может?). Мадам, вы еще помните, премьером какой страны вы являетесь?

    120
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    18-го августа

    Силиня, конечно. Извините, мадам, но такое поведение невольно называется словом ***ня.

    68
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Мимо проходил
    18-го августа

    Вот поэтому и не следует парится об очередной ***не, а нужно беречь свои силы на окончательный ***дец!

    28
    2
  • Д
    Дед
    17-го августа

    Нашему премьеру, тоже не плохо запомнить о следующем предложении.

    87
    7
  • AE
    Al Ekses
    17-го августа

    Полагаю что неудавшейся актриске надо бы выдать винтовку и разрешить ей отправиться её защиту нэньки… больно сильно эта мадам о ней печётся, «аж кушать не может», гораздо больше, чем о родной страничке.

    141
    8
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    17-го августа

    Ну вот, Трамп расстроится, Эвика его отчитала, скорее всего уйдёт в отставку. Путин думаю тоже уйдет после такой отповеди. Владычица морская Силиня гневается.

    156
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Жан-Марко Фердыщенко
    18-го августа

    Но "задвигает" как СИЛЬНО, так и МОЩНО!

    27
    2
Читать все комментарии

