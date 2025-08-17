«О Донецке не может быть и речи — Донецк это Украина. Так же, как и особый статус русского языка неприемлем, потому что мы хорошо знаем, какими могут быть последствия», — подчеркнула латвийский политик.

Силиня на встрече руководителей стран, входящих в «Коалицию желающих», подчеркнула, насколько важно, чтобы переговоры президента Украины с президентом России проходили в трёхстороннем формате, при участии президента США.

«Трамп пытается удержать Путина за столом переговоров, но мы должны быть готовы к пакету санкций, если переговоры будут прерваны. Сейчас не ясно, будет ли перемирие или мирный договор, но нужно быть готовыми ко всем сценариям», — заявила она.

«Одновременно для нас принципиально важно, какие гарантии безопасности США дадут Украине — будет ли это только военная помощь или также реальное военное присутствие. Важны и гарантии безопасности США для Европы и то, как они будут обеспечены в Украине», — добавила Силиня.

Переговоры представителей «Коалиции желающих» состоялись после встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина и перед предстоящей встречей президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне.

Как сообщили в департаменте коммуникаций Государственной канцелярии ЛР, очередные переговоры стран «Коалиции желающих» были направлены на практическую подготовку и поддержку президента Украины Владимира Зеленского и тех европейских лидеров, которые на следующей неделе встретятся с президентом США Дональдом Трампом.

Для справки: в «Коалицию желающих» по некоторым данным входят около 30 стран Запада, которые поддерживают Украину. Коалиция была создана в начале марта. Интересно, что полный список стран-участников «Коалицию желающих» не разглашается.