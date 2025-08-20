Президент объяснил, пошлет ли он латвийских военных на Украину

Чтобы принять решение об участии подразделений Национальных вооруженных сил (НВС) в поддержании мира в Украине, необходимо четко понимать, какими будут гарантии безопасности и какова будет роль европейских стран в этом процессе, заявил президент Эдгар Ринкевич после состоявшейся в среду встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Он отметил, что коалиция доброй воли, в которой Латвию представляет премьер-министр, обсуждает вопросы, касающиеся ситуации в Украине, ее поддержки, усилий по урегулированию конфликта и достижению справедливого и устойчивого мира. Президент признал, что это сложный процесс, и Латвия высоко ценит усилия президента США Дональда Трампа по содействию миру и диалогу со всеми сторонами.

По словам президента, Латвия на встречах коалиции доброй воли подчеркивает, что Украина должна самостоятельно решать вопросы своей территориальной целостности. По мнению Ринкевича, важно, чтобы Украина сама была частью процесса, а участие европейских лидеров в переговорах в Вашингтоне способствует осторожному оптимизму, так как были выслушаны аргументы обеих сторон.

"Мы свою позицию сформулировали уже некоторое время назад. Во-первых, необходимо заключить соглашение, понять его основные элементы, какими будут гарантии безопасности и какова будет роль европейских стран. Из этого будет проистекать, какой будет роль Латвии в данном процессе", - сказал президент.

Если речь пойдет о возможной отправке латвийских военных в Украину для обеспечения гарантий безопасности, такое решение будет принимать Сейм после обсуждения в Кабинете министров и Совете национальной безопасности.

По словам Ринкевича, по многим вопросам еще предстоят дискуссии и дипломатический процесс не будет продвигаться так быстро, как может показаться. Если процесс дойдет до той стадии, когда будет достигнуто соглашение о гарантиях безопасности, может быть рассмотрен вопрос об участии Латвии в поддержании мира.