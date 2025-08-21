Baltijas balss logotype
Вам что, жалко? Лишь 2% жителей разрешили использовать свои органы после смерти 2 545

Наша Латвия
Дата публикации: 21.08.2025
BB.LV
Вам что, жалко? Лишь 2% жителей разрешили использовать свои органы после смерти
ФОТО: pixabay

В Латвии на портале E-veselība только около 2% жителей — 41 тысяча человек — сделали отметку в разделе о возможности использования их органов или тканей после их смерти. Между тем, органы одного человека могут спасти жизнь семи человек, сообщает программа LTV Rīta Panorāma.

Люди опасаются, что если они сделают пометку — дадут согласие на использование органов — то их не будут лечить. Это — миф, уверяют специалисты, ведь к этой информации имеет доступ ограниченный круг лиц. Ситуацию пояснил хирург, трансплантолог больницы Страдиня :

Говоря с родственниками о возможности пожертвовать органы, мы примерно в 70% случаев получаем согласие на использование органов с целью спасения чьей-то жизни.

В Латвии донорская активность составляет примерно 16-15 доноров на миллион жителей, что примерно соответствует среднему показателю по Европе. Органов не хватает, поскольку, получателей, то есть реципиентов, которые ожидают пересадки, всегда больше.

Мы, как врачи, очень рады, что жители Латвии используют возможность выразить свою волю на портале E-veselība и, возможно, таким образом снять бремя ответственности со своих близких. Доступ к этим данным имеют только пять координаторов по трансплантации во всей Латвии. Эти координаторы никак не связаны с лечением пациентов. Лечащим врачам, врачам принимающим решения, эти данные не известны».

#донорство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    22-го августа

    нет гарантии , что тебя специально не залечат до смерти , чтобы отдать кому-нибудь твой ливер !!!!

    4
    2
  • 21-го августа

    мало того что налогами обобрали так ещё и тушку мою по зап-частям распрадать хотят.

    19
    1

