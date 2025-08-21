Baltijas balss logotype
За три года в Восточной клинической больнице оказана помощь 631 военному из Украины 3 438

Наша Латвия
Дата публикации: 21.08.2025
LETA
За три года в Восточной клинической больнице оказана помощь 631 военному из Украины

Сегодня Восточная клиническая университетская больница Риги (RAKUS) в 29-й раз в сотрудничестве с благотворительным проектом «M-Help.com» приняла тяжело раненных солдат, пострадавших в войне, начатой Россией в Украине, а за три года помощь была оказана 631 пострадавшему, сообщили в больнице агентству LETA.

Микрохирурги больницы провели более 160 реконструктивных операций солдатам.

На этот раз в больницу были приняты 32 пострадавших в войне. Пациентов в RAKUS приняла многопрофильная команда медиков - врачи различных специальностей и медицинский персонал из клиники неотложной медицинской помощи и приема пациентов (NMPUK) и клиники травматологии и ортопедии. Украинских солдат также встретили посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол и председатель правления больницы Харльдс Плаудис.

Всем пациентам, прибывшим из Украины, RAKUS провел всестороннюю оценку состояния здоровья, включая различные лабораторные исследования. У каждого пациента было взято не менее десяти различных анализов, которые лабораторная служба больницы тестирует на наличие не менее 27 различных параметров, включая возможные мультирезистентные инфекции, поскольку в условиях войны они быстро вспыхивают и распространяются.

Позже этим пациентам будут проведены сложные хирургические и микрохирургические операции, а также обеспечена реабилитация в зависимости от специфики последствий травм.

Один солдат, получивший очень тяжелые военные ранения, будет продолжать лечение в Восточной больнице. Ему будут сделаны несколько сложных и последовательных микрохирургических операций в несколько этапов. После этих сложных и тяжелых операций после военных травм с пострадавшим солдатом будут работать физиотерапевты, эрготерапевты, реабилитологи и функциональные специалисты.

Пациенты, пострадавшие в войне в Украине, доставляются в Восточную клинику благодаря частной инициативе основателей благотворительного проекта «M-Help.com» Арвья Рекета и Мартина Мединека. В свою очередь, благотворительный фонд Георгия Логвинского, действующий в Украине, оборудовал автобус, на котором осуществляется транспортировка этих пациентов.

#помощь украине #военная медицина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
2
0
4

Оставить комментарий

(3)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го августа

    Тяжело раненых солдат довезли от линии соприкосновения до Риги. Кому вы "лапшу на уши" вешаете?!

    10
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го августа

    И что интересно, все эти украинские военные, были обслужены вне очереди и бесплатно, естественно за счёт нищих латышских инвалидов и пенсионеров, стоящих на приём к врачу месяцами.

    26
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    21-го августа

    Все во лишь 631 ??? Так мало??? Погибших ВСУ 1.7 миллиона,раненых в разы больше....И это поддержка??? Позор....

    6
    7
Читать все комментарии

Видео