А что вы все забыли в Риге? Министр призвал расселить латвийцев

Министр: депопуляцию можно остановить, предложив людям будущее и за пределами Риги.

Единственный способ остановить депопуляцию - это предложить людям будущее и за пределами Риги, заявил в пятницу министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс, обращаясь к делегатам конгресса Латвийского союза самоуправлений.

Он отметил, что численность населения Латвии продолжает сокращаться, и для государства это очень серьезный вызов.

По словам министра, спустя 35 лет после восстановления независимости Латвия все еще не полностью освободилась от советского наследия плановой экономики, индустриализации и коллективизации. "Транспортную инфраструктуру, рассчитанную более чем на 2,5 млн человек, сегодня все труднее содержать. Мы не можем силой удерживать людей в регионах - времена крепостного права закончились", - подчеркнул Чударс.

По его мнению, единственный способ остановить депопуляцию - это "предложить людям будущее", но, к сожалению, иногда это сводится "к законсервированному прошлому".

"Мы хотим жить в лесу, чтобы не слышать ни соседей, ни индустриального шума, но при этом хотим асфальт до порога и неограниченный доступ к услугам. А если кто-то хочет развивать бизнес и строить завод или ветряную электростанцию, то пусть делает это где-то еще, но не рядом со мной", - сказал министр.

Как указал Чударс, необходимо понимать, что именно развитие предпринимательства создает рабочие места, привлекает людей, развивает инфраструктуру, улучшает доступность услуг, повышает уровень благосостояния и в конечном счете способствует желанию жить, работать и воспитывать детей в регионах.

Он напомнил, что Министерство умного управления и регионального развития реализует инициативы на сумму 742 млн евро, и получателями финансирования являются самоуправления. Инвестиции предназначены для укрепления предпринимательства в регионах, улучшения состояния дорог, повышения эффективности услуг, развития общественного пространства и адаптации к изменениям климата.

С 2016 года в самоуправлениях реализовано 230 проектов c софинансированием из фондов ЕС на общую сумму 493 млн евро по созданию инфраструктуры для развития предпринимательства.

В период планирования на 2021-2027 годы общий объем предусмотренного финансирования из фондов ЕС и Фонда восстановления для развития предпринимательской среды составит 265 млн евро.

В результате этих инвестиций появится не менее 2959 новых рабочих мест, зарплатный фонд брутто увеличится как минимум на 66,5 млн евро, а нефинансовые инвестиции предпринимателей - на 207 млн евро, отметил министр.