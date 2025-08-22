Baltijas balss logotype
Депутат раскрыл правду о нехватке учителей: официальные цифры не отражают реальность 1 644

Наша Латвия
Дата публикации: 22.08.2025
BB.LV
Депутат раскрыл правду о нехватке учителей: официальные цифры не отражают реальность
ФОТО: Unsplash

О том, насколько ситуация с нехваткой учителей в Латвии отличается от официальных данных, в передаче TV24 Ziņu top рассказал депутат Сейма Чеслав Батня (Объединенный список), пишет LA.lv.

«Два года назад я провёл исследование, в то время министерство заявляло, что прогнозируемое количество вакантных ставок составляет 800 педагогов. Однако в моем исследовании, в котором участвовали примерно 42% школ и которые заполнили данные, я пообещал, что не раскрою, где именно находятся эти вакансии, потому что существуют разные механизмы, из-за которых вакансии официально не отображаются, хотя на самом деле они есть. В моём исследовании этих вакансий было 1700», – отметил Батня.

«Я и сейчас знаю случаи, когда в школе не хватает, скажем, десяти педагогов, но официально показывают лишь пять или шесть, потому что директор школы — это своего рода менеджер, который, не хочу говорить, что “мухлюет”, но делает всё, чтобы у всех учеников было обучение и были учителя. Да, в какой-то мере это происходит за счёт перегрузки, может, кого-то без педагогического образования нанимают по договору предприятия и он преподаёт. Иначе в системе он бы числился как человек без квалификации. Ситуации бывают разные, но я считаю, что реальные цифры значительно драматичнее — официально в одной школе может быть одна ситуация, а в базе данных отображается другая», – пояснил депутат.

По словам Батни, эта проблема не исчезнет, так как Рижский технический университет разработал инструмент для прогнозирования числа педагогов. Комиссия Сейма по высшему образованию уже ознакомилась с этим инструментом.

«Ни в одном случае он не показывает положительного сценария — что, например, в течение пяти–десяти лет при текущем количестве учеников и его снижении, количество педагогов будет достаточным. Исключение — если мы откроем границы и впустим 100 тысяч человек, среди которых будут дети и потенциально новые учителя-иностранцы. Тогда ситуация улучшается. Но если демография не улучшится, профессия педагога и в ближайшие десять лет будет испытывать дефицит», – подчеркнул Батня.

«Я считаю, если бы профессии обеспечили стабильное финансирование и установили зарплаты выше среднего по стране, а не одни из самых низких, тогда, возможно, ситуация улучшилась бы. По крайней мере, по моему опыту, десять педагогов к концу года приходили и говорили: “Извини, Чеслав, но моя зарплата неконкурентоспособна, я ухожу работать либо в цифровую сферу, либо в частный сектор”», – рассказал Батня.

«И, честно говоря, это были хорошие учителя, молодые специалисты, которые только пришли работать. А вот педагоги старше 50 лет — у них уже это как миссия: они не смотрят на зарплату, они просто работают, находятся в своей зоне комфорта», – добавил депутат.

Заработная плата — это лишь один из факторов. Важным остаётся и вопрос рабочей нагрузки. «Если учителю её правильно распределить — не 35 контактных часов, а хотя бы 24 — это помогает».

По словам Батни, сейчас по всей Европе стремятся к системе 50/50 — 20 часов в классе и 20 на подготовку. «У нас же бывает 30 и даже 32 контактных часа — и это просто выматывает педагога», – пояснил он.

#образование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го августа

    "...Депутат раскрыл правду..." У ВВ что ни заголовок, то перл из разряда "тупой и ещё тупее".

    20
    2

Видео