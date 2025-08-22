Baltijas balss logotype
Контролёры или каратели? В Риге спорят о работе Rīgas satiksme 4 2051

Наша Латвия
Дата публикации: 22.08.2025
BB.LV
Контролёры или каратели? В Риге спорят о работе Rīgas satiksme

«Вы что, бонусы получаете за количество выписанных штрафов?»** — таким вопросом в соцсети Threads начала своё возмущённое сообщение жительница Риги.

Девушка рассказала, как в ожидании трамвая стала свидетелем неприятной сцены: к двум контролёрам подошёл иностранец и поинтересовался, где можно купить билет. Те объяснили, и мужчина отправился к жене и детям за деньгами. Но спустя минуту контролёры заговорили между собой: мол, всё равно он не купит билет, а значит можно выписать штраф.

Пассажирка вмешалась, напомнив, что человек — иностранец и не знает всех нюансов. Однако в ответ услышала: «С вами мы не разговаривали». По её словам, ситуация выглядела так, будто контролёры только и ждали возможности составить протокол, а не помочь разобраться.

«Куда пропала человечность?»

История вызвала бурную реакцию пользователей. Одни отмечали, что поведение контролёров унизительное и порой агрессивное: «Стоит отвернуться, и они уже начинают трещать своими змеинными языками», — написала очевидец. Другие удивлялись, почему человеку сразу приписали злой умысел, хотя он шёл именно к автомату за билетом.

При этом многие признались, что даже местные жители не всегда знают, где приобрести билет. «Я восемь лет ездила на машине и однажды решила сесть в транспорт. Хотела честно заплатить, но просто не знала где. Подруги подсказали, что теперь можно через приложение», — делится одна из комментаторов.

Деньги решают всё?

Главная тема обсуждения — зарплаты контролёров. По словам бывших работников, фиксированная часть очень низкая, а остальное зависит от количества выписанных штрафов. «Это же выгодно предприятию — штрафы пополняют кассу. Поэтому ловят не ради порядка, а ради плана», — пишут пользователи.

Некоторые уверены: именно поэтому контролёры часто грубы и выбирают в качестве «жертв» тех, кто выглядит беззащитным. «Бомжеватых игнорируют, они всё равно не заплатят. Зато оплачивающие пассажиры в итоге покрывают чужой проезд», — резюмирует один из участников дискуссии.

Исключения все же бывают

Не обошлось и без положительных историй. Один пользователь рассказал, как инспектор парковки отнёсся по-человечески и не стал штрафовать, когда он задержался всего на три минуты.

Большинство же сошлось во мнении: проблема не только в грубости отдельных контролёров, но и в самой системе. Штрафы превратились в цель, а не средство поддержания порядка. «В Европе общественный транспорт не такой враждебный, как у нас. Надо менять систему, а не только людей», — подытожил один из участников обсуждения.

Комментарий Rīgas satiksme

В дискуссию включилась и представитель предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане. Она попросила уточнить время, дату и место инцидента, чтобы оперативнее идентифицировать контролёров и проверить жалобу.

#общественный транспорт
Оставить комментарий

(4)
  • ES
    Ella Stroika
    25-го августа

    Как будто людям нравится чувствовать себя униженно и ездить зайцами! У меня выбор: купить йогурт ребёнку или билет. Поднимайтк уровень жизни, а не травите людей!

    2
    1
  • З
    Злой
    22-го августа

    Перебор, если хотели реально ловить безбилетников, то контролёры были бы в штатском, как в 90-е, а так безбилетник видит по форме контролёра и спокойно выходит.

    10
    3
  • bt
    bory tschist
    22-го августа

    ... безо всякого сомнения – каратели! на эту собачью "службу" вербуются и нанимаются преимущественно – малограмотные или умственно-ограниченные дебилы (в большинстве случаев эти два определения успешно совмещены) со звери физиономиями и замашками. p.s. вспомните советское время – с нарядом милиции всегда присутствовал какой-то физически неразвитый ... "практикант" комсомолец

    21
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    22-го августа

    Только в советское время таких было один-два, а теперь - стая. Ни о чём не говорит?

    11
    0
Читать все комментарии

