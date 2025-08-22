Контролёры или каратели? В Риге спорят о работе Rīgas satiksme

Девушка рассказала, как в ожидании трамвая стала свидетелем неприятной сцены: к двум контролёрам подошёл иностранец и поинтересовался, где можно купить билет. Те объяснили, и мужчина отправился к жене и детям за деньгами. Но спустя минуту контролёры заговорили между собой: мол, всё равно он не купит билет, а значит можно выписать штраф.

Пассажирка вмешалась, напомнив, что человек — иностранец и не знает всех нюансов. Однако в ответ услышала: «С вами мы не разговаривали». По её словам, ситуация выглядела так, будто контролёры только и ждали возможности составить протокол, а не помочь разобраться.

«Куда пропала человечность?»

История вызвала бурную реакцию пользователей. Одни отмечали, что поведение контролёров унизительное и порой агрессивное: «Стоит отвернуться, и они уже начинают трещать своими змеинными языками», — написала очевидец. Другие удивлялись, почему человеку сразу приписали злой умысел, хотя он шёл именно к автомату за билетом.

При этом многие признались, что даже местные жители не всегда знают, где приобрести билет. «Я восемь лет ездила на машине и однажды решила сесть в транспорт. Хотела честно заплатить, но просто не знала где. Подруги подсказали, что теперь можно через приложение», — делится одна из комментаторов.

Деньги решают всё?

Главная тема обсуждения — зарплаты контролёров. По словам бывших работников, фиксированная часть очень низкая, а остальное зависит от количества выписанных штрафов. «Это же выгодно предприятию — штрафы пополняют кассу. Поэтому ловят не ради порядка, а ради плана», — пишут пользователи.

Некоторые уверены: именно поэтому контролёры часто грубы и выбирают в качестве «жертв» тех, кто выглядит беззащитным. «Бомжеватых игнорируют, они всё равно не заплатят. Зато оплачивающие пассажиры в итоге покрывают чужой проезд», — резюмирует один из участников дискуссии.

Исключения все же бывают

Не обошлось и без положительных историй. Один пользователь рассказал, как инспектор парковки отнёсся по-человечески и не стал штрафовать, когда он задержался всего на три минуты.

Большинство же сошлось во мнении: проблема не только в грубости отдельных контролёров, но и в самой системе. Штрафы превратились в цель, а не средство поддержания порядка. «В Европе общественный транспорт не такой враждебный, как у нас. Надо менять систему, а не только людей», — подытожил один из участников обсуждения.

Комментарий Rīgas satiksme

В дискуссию включилась и представитель предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане. Она попросила уточнить время, дату и место инцидента, чтобы оперативнее идентифицировать контролёров и проверить жалобу.