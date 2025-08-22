Почти половина жителей Латвии за год не посещали музеи и выставки

С приближением осени жизнь в музеях и художественных галереях становится всё активнее. В передаче TV3 900 секунд был проведён опрос, чтобы выяснить, посещали ли жители за последний год какие-либо выставки.

28% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет за последний год несколько раз посещали музеи, выставки или художественные галереи в Латвии.

23% опрошенных за этот период сделали это один раз.

В то же время 44% жителей за год не были ни в музеях, ни на выставках, ни в галереях.

5% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.