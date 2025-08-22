С каждым днём мы становимся сильнее и умнее - командир Земессардзе

Вооружённые силы Латвии с каждым днём становятся способнее и умнее, заявил в пятницу в интервью передаче LTV Утренняя панорама новый командир Земессардзе Айвар Крюков, пишет LETA.

По оценке Крюкова, общая ситуация с безопасностью в стране остаётся стабильной, несмотря на сохраняющееся напряжение на границе, вызванное внешне организированным миграционным давлением.

Командир Земессардзе отметил, что Вооружённые силы Латвии многому учатся на трагическом опыте Украины в борьбе с российским вторжением.

Отвечая на вопрос о своих целях на посту, новый командир Земессардзе сообщил, что будет делать акцент на развитие планирования кадров, а также на повышение мобильности и совершенствование технического оснащения.

В настоящее время в Земессардзе около 10 000 человек, но поставлена цель превратить её в организацию численностью 20 000, которая в значительной мере отвечает за обучение персонала в области обороны.

Крюков добавил, что не обязательно всем становиться земессаргами — можно быть хотя бы сторонником Земессардзе, участвуя в её деятельности в большей или меньшей степени.