С каждым днём мы становимся сильнее и умнее - командир Земессардзе 5 576

Наша Латвия
Дата публикации: 22.08.2025
BB.LV
С каждым днём мы становимся сильнее и умнее - командир Земессардзе
ФОТО: LETA

Вооружённые силы Латвии с каждым днём становятся способнее и умнее, заявил в пятницу в интервью передаче LTV Утренняя панорама новый командир Земессардзе Айвар Крюков, пишет LETA.

По оценке Крюкова, общая ситуация с безопасностью в стране остаётся стабильной, несмотря на сохраняющееся напряжение на границе, вызванное внешне организированным миграционным давлением.

Командир Земессардзе отметил, что Вооружённые силы Латвии многому учатся на трагическом опыте Украины в борьбе с российским вторжением.

Отвечая на вопрос о своих целях на посту, новый командир Земессардзе сообщил, что будет делать акцент на развитие планирования кадров, а также на повышение мобильности и совершенствование технического оснащения.

В настоящее время в Земессардзе около 10 000 человек, но поставлена цель превратить её в организацию численностью 20 000, которая в значительной мере отвечает за обучение персонала в области обороны.

Крюков добавил, что не обязательно всем становиться земессаргами — можно быть хотя бы сторонником Земессардзе, участвуя в её деятельности в большей или меньшей степени.

#нвс
Оставить комментарий

(5)
  • З
    Злой
    22-го августа

    Вы ещё выше шапки очень, совсем мозг большой станет.

    25
    2
  • Е
    Ехидный
    22-го августа

    "мы становимся сильнее и умнее" - очень похоже на самовнушение типа " держите меня семеро я ему сейчас вмажу! "!!!

    35
    1
  • З
    Злой
    Ехидный
    22-го августа

    Они уже и России задницу надрать готовы.

    12
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го августа

    Пусть исчезнут войны и теракты. Я за мир, любовь и половые акты.

    23
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го августа

    "Сильнее и умнее"? Комплимент пока явно незаслуженный. Кроме того, я действительно не понимаю, как смогут сила и ум Земессардзе сбить хотя бы один "Калибр". Про "Орешник" просто молчу...

    41
    2
Читать все комментарии

