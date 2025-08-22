Baltijas balss logotype
Свадьба в Кокнесе обернулась большой бедой 6 6366

Наша Латвия
Дата публикации: 22.08.2025
BB.LV
precos.lv

precos.lv

ФОТО: пресс-фото

Свадьба — один из самых прекрасных дней в жизни, когда хочется, чтобы всё прошло идеально, как по плану. Однако иногда всё идёт не по сценарию и заканчивается печально. Газете Staburags свою историю рассказал Мадарс, пишет nra.lv.

Хотя мужчина живёт в Ирландии, свадьбу он решил отпраздновать в Латвии. Для торжества был выбран гостевой дом «Kūpiņsala» в Кокнесе. Всё было прекрасно до того момента, когда гости решили сделать общее фото на мостике. Хозяйка гостевого дома заверила, что мостик выдержит. На него зашли 30 человек, и тут произошла беда — мостик с гостями свадьбы обрушился в пруд. Несколько человек получили травмы. На место были вызваны медики Службы неотложной медицинской помощи.

«Двое человек получили серьёзные травмы, сейчас они находятся в больнице. Одному из пострадавших уже сделали операцию. В пруд также упал маленький ребёнок — его доставили в больницу на обследование, но в итоге отпустили домой», — рассказал Мадарс.

«Могу подтвердить, что во время фотосессии произошёл непредвиденный инцидент с мостиком, в результате чего несколько гостей оказались в воде. Персонал гостевого дома немедленно отреагировал, вызвав неотложную медицинскую помощь и полицию», — пояснила хозяйка гостевого дома Лига, которая очень переживает из-за случившегося.

Материалы для проверки соблюдения строительных норм при возведении мостика были переданы в строительное управление Айзкраукле для рассмотрения и принятия решения.

15 августа этого года в Государственную полицию поступило заявление от пострадавших по вышеупомянутому инциденту.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • З
    Злой
    22-го августа

    Я уже опасаюсь за свой сетчатый забор, вдруг кто на него кинется, поцарапается и вызовет полицию, живём в мире придурков и времена законов, которые продвигают ипанутые на всю голову правители.

    44
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Злой
    22-го августа

    Если вокруг одни идиоты, вполне возможно, вы, наконец пришли к своим.

    16
    3
  • З
    Злой
    22-го августа

    Мда, раньше подобное вызвало бы смех, потёртости ушибленного места и память на всю жизнь а теперь на первой строке, ужас, судебные разбирательства. Раньше на свадьбе дрались, будущих тёщ в реке окунали, и никто не спрашивал какой разряд по плаванию у тёщи, а тут ещё и стройуправу привлекли с полицией.

    30
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го августа

    Никогда не забывай три типа людей. Тех, кто помог тебе в трудные времена, тех, кто бросил тебя в трудные времена и тех, кто привёл тебя к трудным временам.

    19
    3
  • EB
    Emigrants Berzins
    22-го августа

    Скоро прочитаем про то, как Юлия Якубеня уронила сосиску.

    34
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    22-го августа

    Зато, остальным больше водки достанется. Кому горе, а кому и в радость.

    26
    5
Читать все комментарии

