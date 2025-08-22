Свадьба — один из самых прекрасных дней в жизни, когда хочется, чтобы всё прошло идеально, как по плану. Однако иногда всё идёт не по сценарию и заканчивается печально. Газете Staburags свою историю рассказал Мадарс, пишет nra.lv .

Хотя мужчина живёт в Ирландии, свадьбу он решил отпраздновать в Латвии. Для торжества был выбран гостевой дом «Kūpiņsala» в Кокнесе. Всё было прекрасно до того момента, когда гости решили сделать общее фото на мостике. Хозяйка гостевого дома заверила, что мостик выдержит. На него зашли 30 человек, и тут произошла беда — мостик с гостями свадьбы обрушился в пруд. Несколько человек получили травмы. На место были вызваны медики Службы неотложной медицинской помощи.

«Двое человек получили серьёзные травмы, сейчас они находятся в больнице. Одному из пострадавших уже сделали операцию. В пруд также упал маленький ребёнок — его доставили в больницу на обследование, но в итоге отпустили домой», — рассказал Мадарс.

«Могу подтвердить, что во время фотосессии произошёл непредвиденный инцидент с мостиком, в результате чего несколько гостей оказались в воде. Персонал гостевого дома немедленно отреагировал, вызвав неотложную медицинскую помощь и полицию», — пояснила хозяйка гостевого дома Лига, которая очень переживает из-за случившегося.

Материалы для проверки соблюдения строительных норм при возведении мостика были переданы в строительное управление Айзкраукле для рассмотрения и принятия решения.

15 августа этого года в Государственную полицию поступило заявление от пострадавших по вышеупомянутому инциденту.