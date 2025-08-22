Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвию вернулся ковид: за месяц констатировано уже 6 смертей 3 1319

Наша Латвия
Дата публикации: 22.08.2025
BB.LV
В Латвию вернулся ковид: за месяц констатировано уже 6 смертей

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) предупреждает о новом росте заболевания коронавирусом — Covid–19.

Как отмечает представитель ЦПКЗ Лига Штала, на второй неделе августа, с 11–го по 17–е, доля лабораторно подтвержденных положительных образцов Covid–19 достигла 14,9%. Для сравнения: на четвертой неделе июля было 4,3%, на последней неделе июля — 5,8% и на первой неделе августа — 8%.

В стационарах за последнюю неделю также увеличилось число вновь госпитализированных пациентов с Covid–19: если на первой неделе августа было восемь таких больных, то на второй неделе — уже 22.

За последние две недели июля и в августе также было зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с Covid–19, в то время как в первой половине июля таких сообщений не было, сообщает ЦПКЗ.

Эпидемиологи в связи с новым всплеском поясняют: распространение вируса Covid–19 по–прежнему не имеет выраженной осенне–весенней сезонности, и аналогичное ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с инфекцией Covid–19 наблюдалось и в предыдущие годы в летние месяцы.

Это имеет несколько причин: снижение иммунитета к инфекции Covid–19, более интенсивная социализация и мобильность людей в сезон отпусков, в том числе более частое посещение публичных мероприятий и международные поездки, что способствует распространению новых вариантов вируса.

Симптомы: наиболее распространенными симптомами Covid–19 являются: высокая температура, сухой кашель, усталость, слабость, одышка или затрудненное дыхание (в более тяжелых случаях), боль в мышцах или суставах, головная боль, насморк или заложенность носа, боль в горле, иногда потеря обоняния и/или вкуса, диарея, тошнота или рвота.

Читайте нас также:
#covid
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
0
1
3
8

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    22-го августа

    С такой экономикой и ценами правящие вернут не только Ковид,но и организуют нашествие инопланетян.Отлекать то надо народец,а то столбы могут не стоять в в одиночестве от Риги до Даугавпилса,ведь когда то придет у людей осмысление происходящего,хотя многие сверху думают,что нет Видимо фильмов фантастических не смотрят,а зря ...👽😎

    20
    4
  • Ч
    Чангл
    Aleks
    23-го августа

    А где евреи? Скучно дядя

    5
    1
  • п
    прохожий
    22-го августа

    Ну вот ,Польша о́тказалась от закупки прививок , и тут ,,ковид,, .

    29
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 230
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 252
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 261
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 512

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 17
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 19
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 14
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 23
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 126
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 62
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 17
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 19
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео