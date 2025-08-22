В Латвию вернулся ковид: за месяц констатировано уже 6 смертей

Как отмечает представитель ЦПКЗ Лига Штала, на второй неделе августа, с 11–го по 17–е, доля лабораторно подтвержденных положительных образцов Covid–19 достигла 14,9%. Для сравнения: на четвертой неделе июля было 4,3%, на последней неделе июля — 5,8% и на первой неделе августа — 8%.

В стационарах за последнюю неделю также увеличилось число вновь госпитализированных пациентов с Covid–19: если на первой неделе августа было восемь таких больных, то на второй неделе — уже 22.

За последние две недели июля и в августе также было зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с Covid–19, в то время как в первой половине июля таких сообщений не было, сообщает ЦПКЗ.

Эпидемиологи в связи с новым всплеском поясняют: распространение вируса Covid–19 по–прежнему не имеет выраженной осенне–весенней сезонности, и аналогичное ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с инфекцией Covid–19 наблюдалось и в предыдущие годы в летние месяцы.

Это имеет несколько причин: снижение иммунитета к инфекции Covid–19, более интенсивная социализация и мобильность людей в сезон отпусков, в том числе более частое посещение публичных мероприятий и международные поездки, что способствует распространению новых вариантов вируса.

Симптомы: наиболее распространенными симптомами Covid–19 являются: высокая температура, сухой кашель, усталость, слабость, одышка или затрудненное дыхание (в более тяжелых случаях), боль в мышцах или суставах, головная боль, насморк или заложенность носа, боль в горле, иногда потеря обоняния и/или вкуса, диарея, тошнота или рвота.