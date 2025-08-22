Baltijas balss logotype
В Видземе будут введены серьезные ограничения движения 1 445

Наша Латвия
Дата публикации: 22.08.2025
LETA
В Видземе будут введены серьезные ограничения движения
ФОТО: LETA

Из-за мероприятий, приуроченных к акции Балтийского пути 23 августа 1989 года, в числе которых велопробег, в конце этой недели в Видземе будут установлены ограничения движения, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Уже в пятницу в 13:45 начнется многодневный велопробег "Балтийский путь" по маршруту Рига - Ропажи - Инчукалнс - Мурьяни - Сигулда - Приекули - Рауна - Смилтене - Валка/Валга. Во время велопробега возможны кратковременные ограничения движения на перекрестках. Движение будет регулировать полиция.

В субботу, 23 августа, с 16 до 20:30 часов на автодороге Валмиера-Руйиена-граница Эстонии (Унгурини) (Р17) пройдет памятное мероприятие в честь Балтийского пути. В этом месте будет ограничено движение и до 30 километров в час снижена разрешенная скорость движения.

Во многих местах на дорогах Латвии ограничения введены также по причине ремонтных работ. Как сообщили в LVC, строительные работы сейчас продолжаются на 60 участках государственных дорог.

Например, на Резекненском шоссе (А12) у Лудзы целых четыре участка временных светофоров, а на региональной автодороге между Кокнесе и Вецбебри (Р79) - шесть. На обоих маршрутах проезд по участку строительных работ занимает примерно 40 минут.

При въезде в Ригу со стороны Кекавы следует считаться с дополнительным временем в пути в связи со строительством пешеходного тоннеля и четвертой очереди Южного моста.

Водителей просят перед отправлением свериться с актуальными данными о ремонтах дорог на карте, доступной на интернет-сайте LVC.

#дорожное движение #ремонт дорог
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleksandr
    22-го августа

    У врача можно получить виртуальную консультацию, а вот провести такое мероприятие виртуально невозможно! Не, человек у нас ничто!

    1
    1

Видео