30 км в час в центре и уменьшение парковочных мест - что готовят Риге

Сокращение количества парковочных мест на улицах столицы, расширение зоны с ограничением скорости 30 км/ч в центре — это лишь часть идей, предложенных консультантами, привлечёнными Департаментом городского развития Рижской думы.

Среди предложений также строительство линии трамвая до Сканстес и другие инициативы, которые наверняка вызовут неоднозначную оценку горожан.

В минувший четверг Департамент городского развития в онлайн-формате представил двухчасовой доклад о видении развития Риги до 2050 года.

Основная идея — следовать курсу датского урбаниста Яна Гейла: сделать город гораздо более дружелюбным к пешеходам и велосипедистам, что предполагает уменьшение количества автомобилей.

«Публичное пространство перегружено машинами и не может считаться качественным», — подчеркнул один из разработчиков плана.

Элмарс Данишевскис, разработчик плана: «Необходимо развивать велоинфраструктуру и благоустраивать остановки общественного транспорта. Приоритетом должны стать именно они, а жертвой — часть парковочных мест. По мере развития города у людей появится привычка оставлять автомобили на подземных или многоэтажных стоянках».

При этом создание подземных парковок, по словам специалистов, должно быть инициативой частного сектора, а не ложиться на плечи самоуправления.

Элмарс Данишевскис: «На улицах необходимо постепенно вводить лимиты на парковку. Например, максимальное время стоянки — 4 часа. В местах с большой проходимостью — 20 минут, час или два».

Исследование также рекомендует значительно расширить зону с ограничением скорости 30 км/ч, чтобы повысить безопасность пешеходов. Кроме того, обсуждаются идеи новой трамвайной линии от центра Риги до Луцавсалы, возрождения проекта трамвая на Сканстес и развития водного транспорта.

Работа над тематическим планом началась в феврале прошлого года и охватывает период на ближайшие 25 лет.

Вилнис Саленикс, руководитель Управления по планированию мобильности РД: «Мы ещё уточним отдельные моменты и представим доработанный вариант на утверждение думы, а затем — на общественное обсуждение, как того требуют правила Кабинета министров».

Вместе с тем из плана исключены некоторые ранее обсуждавшиеся амбициозные проекты, такие как восстановление Земгальского моста, соединяющего центр с Плявниеками, или строительство магистрали вдоль побережья.