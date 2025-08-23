Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

30 км в час в центре и уменьшение парковочных мест - что готовят Риге 2 1057

Наша Латвия
Дата публикации: 23.08.2025
grani.lv
30 км в час в центре и уменьшение парковочных мест - что готовят Риге
ФОТО: LETA

Сокращение количества парковочных мест на улицах столицы, расширение зоны с ограничением скорости 30 км/ч в центре — это лишь часть идей, предложенных консультантами, привлечёнными Департаментом городского развития Рижской думы.

Среди предложений также строительство линии трамвая до Сканстес и другие инициативы, которые наверняка вызовут неоднозначную оценку горожан.

В минувший четверг Департамент городского развития в онлайн-формате представил двухчасовой доклад о видении развития Риги до 2050 года.

Основная идея — следовать курсу датского урбаниста Яна Гейла: сделать город гораздо более дружелюбным к пешеходам и велосипедистам, что предполагает уменьшение количества автомобилей.

«Публичное пространство перегружено машинами и не может считаться качественным», — подчеркнул один из разработчиков плана.

Элмарс Данишевскис, разработчик плана: «Необходимо развивать велоинфраструктуру и благоустраивать остановки общественного транспорта. Приоритетом должны стать именно они, а жертвой — часть парковочных мест. По мере развития города у людей появится привычка оставлять автомобили на подземных или многоэтажных стоянках».

При этом создание подземных парковок, по словам специалистов, должно быть инициативой частного сектора, а не ложиться на плечи самоуправления.

Элмарс Данишевскис: «На улицах необходимо постепенно вводить лимиты на парковку. Например, максимальное время стоянки — 4 часа. В местах с большой проходимостью — 20 минут, час или два».

Исследование также рекомендует значительно расширить зону с ограничением скорости 30 км/ч, чтобы повысить безопасность пешеходов. Кроме того, обсуждаются идеи новой трамвайной линии от центра Риги до Луцавсалы, возрождения проекта трамвая на Сканстес и развития водного транспорта.

Работа над тематическим планом началась в феврале прошлого года и охватывает период на ближайшие 25 лет.

Вилнис Саленикс, руководитель Управления по планированию мобильности РД: «Мы ещё уточним отдельные моменты и представим доработанный вариант на утверждение думы, а затем — на общественное обсуждение, как того требуют правила Кабинета министров».

Вместе с тем из плана исключены некоторые ранее обсуждавшиеся амбициозные проекты, такие как восстановление Земгальского моста, соединяющего центр с Плявниеками, или строительство магистрали вдоль побережья.

Читайте нас также:
#рига
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
1
1
3
5

Оставить комментарий

(2)
  • ES
    Ella Stroika
    25-го августа

    Какая велоструктура в стране пенсионеров?!

    3
    0
  • Е
    Ехидный
    23-го августа

    в Рижской Думе адекватные люди вообще есть !!!кажется ,что Твайку открыла там свой филиал - нам просто об это не говорят !!!

    31
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 231
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 252
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 261
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 513

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 18
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 19
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 14
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 23
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 127
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 65
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 18
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 19
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео