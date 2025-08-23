Baltijas balss logotype
Пусть в Юрмалу ездят электричкой, а не на лимузинах — мэр о повышении платы за въезд 1 2041

Наша Латвия
Дата публикации: 23.08.2025
Rus.lsm.lv
Пусть в Юрмалу ездят электричкой, а не на лимузинах — мэр о повышении платы за въезд

«Мы хотим, чтобы туристы приезжали в Юрмалу на поезде, велосипеде или автобусе, а не на лимузине или мотоцикле», — так аргументирует председатель Юрмальской думы Гатис Трукснис (Зеленая партия) план повысить плату за въезд автотранспорта в город до 5 евро.

Между тем, думская оппозиция предупреждает, что подобные изменения могут создать проблемы для предпринимателей, сообщает LSM+ со ссылкой на Латвийское радио.

Обоснование повышения платы за въезд для неюрмальчан — ощутимая инфляция за последние четыре года, да и средняя заработная плата также увеличилась на 30%.

Самоуправление обнаружило, что даже после повышения платы за въезд поток личного автотранспорта продолжает расти. В прошлом году Юрмала уступала только Риге по количеству местных однодневных туристов, совершивших почти 600 000 поездок. В 2021 году число поездок составило около 529 000. В думе считают, это чересчур, отметил Трукснис.

«На самом деле, это решение связано с тем, что мы хотим снизить интенсивность дорожного движения. У нас очень узкий город, в самом узком месте — 305 метров между морем и рекой. У нас проходит одна транзитная улица. Мы также хотим снизить уровень шума и выхлопных газов в этой курортной зоне, но главное — это пробки, уровень интенсивности дорожного движения.

Мы также смотрим на то, чтобы это не привело к сильному сокращению числа туристов, и мы хотим, чтобы туристы приезжали на поезде, электромобилях, велосипедах, автобусах — на чём угодно, но не на лимузинах, автомобилях или мотоциклах. Это то, чего мы хотим. И в то же время следует отметить, что в Юрмале мы по-прежнему обеспечиваем и расширяем бесплатные парковочные места: везде можно найти, где припарковать свою машину, если человек уже въехал», — поясняет градоначальник.

Однако оппозиция в Юрмальской думе выступает против этих аргументов. Депутаты от Национального объединения упрекают коалицию в продвижении изменений слишком поспешно, без консультаций с общественностью, особенно с предпринимателями, чьё мнение часто воспринимается как чисто фоновое. Однако Юрмала — курортный город, цель которого — привлечь как можно больше местных и иностранных туристов, подчеркнул депутат от нацблока Андрис Чуда.

«Если думать хотя бы о «зелёном» курсе и необходимости перехода с личных автомобилей на общественный транспорт — это, пожалуй, не тот вопрос, в котором нам следует быть в авангарде и пытаться сократить автомобильный трафик в городе. Он не растёт уже несколько лет. И не вырастет, поскольку в городе нет существенных улучшений, а «якорные» объекты не создаются и не достраиваются. Это также базовый вопрос бюджета, связанный с кредиторами и средствами еврофондов, а не со сбором дополнительных 2 евро с потенциальных гостей».

Общественное обсуждение новшеств продлится до 4 сентября, в к концу сентября думе предстоит уже принять решение, повышать ли плату за въезд.

#юрмала #автомобили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ES
    Ella Stroika
    25-го августа

    Рижанам на велосипеде? С детьми? Латвийцы из за вашего прозоборства уже вообще не могут к морю добраться. Не в курсе, сколько стоит общественный транспорт для семьи? И почему нет платного вьезда из Юрмалы в Ригу? Или их машины фиалками пахнут?

    18
    2

