Главнокомандующему Ринкевичу показали оборонные технологии.
Государственная программа оборонных инновационных исследований займется дронами, графеном, кибербезопасностью. Латвийские ученые обещают поставить последние ноу–хау на военную службу.
Научный призыв
"Латвия должна укреплять инновационную среду оборонной отрасли, внедряя и осуществляя соответствующие механизмы поддержки инноваций национального уровня, способствуя трансграничной интеграции национального научно–исследовательского капитала в исследовательские структуры ЕС и НАТО", — отмечается в аннотации от Министерства обороны.
На повестке дня три основных направления:
-
Защита от электромагнитного и кибернетического оружия с использованием технологий экранирования, а также уничтожения данных — присвоено финансирование 465 000 евро;
-
Комбинированная легкая, устойчивая к высоким температурам защита для дронов — 369 000 евро;
-
Прототипы легких многослойных бронежилетов из графена и силикона — 449 445 евро.
Останется и народному хозяйству
В любом случае в накладе не останемся: "Прикладные исследования создают фундаментальные знания, дальнейшее развитие инноваций и их интеграцию в конкретные проекты исследований и развития, реализуемые индустрией или индустрией в сотрудничестве с научно–исследовательскими институтами".
Предполагается, что попутными областями, на которые повлияют военно–технические исследования, будут медицина и спорт. "Разработанные технологии, например, текстильные сенсоры давления, могут быть применены в различных секторах народного хозяйства".
Всего же на военную науку до 2028 года намерены выделить 6 000 000 евро. Перспективными направлениями заявлены: роботика, дистанционные управляемые и автономные системы, искусственный интеллект и машинное обучение, основанные на космосе коммуникационные решения, квантовые технологии, биотехнологии.
Безусловно, все эти научные новинки страшно актуальны на поле боя — но вопрос в том, что заниматься ими нужно было, образно говоря, вчера. А в настоящее время Латвия, как и все НАТО, стоит перед перспективой оказаться лицом к лицу с противником, превосходящим по главному, как выясняется, показателю — живой силе.
