Тяжело в науке — легко в бою: армия ЛР привлекает ученых 2 1188

Наша Латвия
Дата публикации: 23.08.2025
BB.LV
Главнокомандующему Ринкевичу показали оборонные технологии.

Главнокомандующему Ринкевичу показали оборонные технологии.

ФОТО: LETA

Государственная программа оборонных инновационных исследований займется дронами, графеном, кибербезопасностью. Латвийские ученые обещают поставить последние ноу–хау на военную службу.

Научный призыв

"Латвия должна укреплять инновационную среду оборонной отрасли, внедряя и осуществляя соответствующие механизмы поддержки инноваций национального уровня, способствуя трансграничной интеграции национального научно–исследовательского капитала в исследовательские структуры ЕС и НАТО", — отмечается в аннотации от Министерства обороны.

На повестке дня три основных направления:

  • Защита от электромагнитного и кибернетического оружия с использованием технологий экранирования, а также уничтожения данных — присвоено финансирование 465 000 евро;

  • Комбинированная легкая, устойчивая к высоким температурам защита для дронов — 369 000 евро;

  • Прототипы легких многослойных бронежилетов из графена и силикона — 449 445 евро.

Останется и народному хозяйству

В любом случае в накладе не останемся: "Прикладные исследования создают фундаментальные знания, дальнейшее развитие инноваций и их интеграцию в конкретные проекты исследований и развития, реализуемые индустрией или индустрией в сотрудничестве с научно–исследовательскими институтами".

Предполагается, что попутными областями, на которые повлияют военно–технические исследования, будут медицина и спорт. "Разработанные технологии, например, текстильные сенсоры давления, могут быть применены в различных секторах народного хозяйства".

Всего же на военную науку до 2028 года намерены выделить 6 000 000 евро. Перспективными направлениями заявлены: роботика, дистанционные управляемые и автономные системы, искусственный интеллект и машинное обучение, основанные на космосе коммуникационные решения, квантовые технологии, биотехнологии.

Безусловно, все эти научные новинки страшно актуальны на поле боя — но вопрос в том, что заниматься ими нужно было, образно говоря, вчера. А в настоящее время Латвия, как и все НАТО, стоит перед перспективой оказаться лицом к лицу с противником, превосходящим по главному, как выясняется, показателю — живой силе.

#наука #армия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    23-го августа

    Контора NEPLP (Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome) в своём рвении бороться с российской пропагандой перешёл (padome - совет, «он») разумные границы и уже откровенно вредит латвийскому государству. Хотел разобраться и понять, как можно использовать графен в военном деле. В латышском интернете ничего не нашёл, в английском — тоже. Отысуал российский сайт, арочёл вступительные предложения, дальше — ссылки на подробную информацию. так вот, ни одна не срабатывает, всё заблокировано нашим достославным NEPLP. В результате Россия, которая для Латвии позиционируется как враг, будет это знать, а мы — нет. Как по-другому назвать такую деятельность NEPLP, кроме как вредительство?

    18
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го августа

    Неужели текстильные сенсоры давления, могут быть применены в различных секторах народного хозяйства? А научное обоснование необходимости применения и специалисты тоже имеются или может быть они хотя-бы разбираются в современных текстильных оптических сенсорах, представляющих собой передовые технологии, для их массового внедрения и применения на хуторах?

    9
    1

