Научный призыв

"Латвия должна укреплять инновационную среду оборонной отрасли, внедряя и осуществляя соответствующие механизмы поддержки инноваций национального уровня, способствуя трансграничной интеграции национального научно–исследовательского капитала в исследовательские структуры ЕС и НАТО", — отмечается в аннотации от Министерства обороны.

На повестке дня три основных направления:

Защита от электромагнитного и кибернетического оружия с использованием технологий экранирования, а также уничтожения данных — присвоено финансирование 465 000 евро;

Комбинированная легкая, устойчивая к высоким температурам защита для дронов — 369 000 евро;

Прототипы легких многослойных бронежилетов из графена и силикона — 449 445 евро.

Останется и народному хозяйству

В любом случае в накладе не останемся: "Прикладные исследования создают фундаментальные знания, дальнейшее развитие инноваций и их интеграцию в конкретные проекты исследований и развития, реализуемые индустрией или индустрией в сотрудничестве с научно–исследовательскими институтами".

Предполагается, что попутными областями, на которые повлияют военно–технические исследования, будут медицина и спорт. "Разработанные технологии, например, текстильные сенсоры давления, могут быть применены в различных секторах народного хозяйства".

Всего же на военную науку до 2028 года намерены выделить 6 000 000 евро. Перспективными направлениями заявлены: роботика, дистанционные управляемые и автономные системы, искусственный интеллект и машинное обучение, основанные на космосе коммуникационные решения, квантовые технологии, биотехнологии.

Безусловно, все эти научные новинки страшно актуальны на поле боя — но вопрос в том, что заниматься ими нужно было, образно говоря, вчера. А в настоящее время Латвия, как и все НАТО, стоит перед перспективой оказаться лицом к лицу с противником, превосходящим по главному, как выясняется, показателю — живой силе.