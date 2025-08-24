Невероятно - подсчитали, сколько латвийцев живут за границей

По данным Управления по вопросам гражданства и миграции, на 1 июля этого года 250 599 граждан Латвии указали место жительства за рубежом.

При этом больше всего – 100 374 – граждан Латвии зарегистрированы в Великобритании. За ней следуют Германия с 26 786 гражданами Латвии и Ирландия с 24 101 гражданином Латвии.

5317 граждан Латвии указали место жительства в России, а 1108 — в Беларуси. С момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года латвийские власти регулярно призывают граждан Латвии не ездить в Россию и Беларусь.

По одному гражданину Латвии проживает также в таких странах, как Замбия, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, а также в других странах.