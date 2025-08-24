Baltijas balss logotype
Невероятно - подсчитали, сколько латвийцев живут за границей 7 1426

Наша Латвия
Дата публикации: 24.08.2025
LETA
Невероятно - подсчитали, сколько латвийцев живут за границей
ФОТО: pixabay

По данным Управления по вопросам гражданства и миграции, на 1 июля этого года 250 599 граждан Латвии указали место жительства за рубежом.

При этом больше всего – 100 374 – граждан Латвии зарегистрированы в Великобритании. За ней следуют Германия с 26 786 гражданами Латвии и Ирландия с 24 101 гражданином Латвии.

5317 граждан Латвии указали место жительства в России, а 1108 — в Беларуси. С момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года латвийские власти регулярно призывают граждан Латвии не ездить в Россию и Беларусь.

По одному гражданину Латвии проживает также в таких странах, как Замбия, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, а также в других странах.

Оставить комментарий

(7)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го августа

    заявить можно все что угодно.

    17
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го августа

    400 тыс - разница между списочным составом и реальным, физически нахождением народа

    44
    1
  • П
    Процион
    24-го августа

    «латвийские власти регулярно призывают граждан Латвии не ездить в Россию и Беларусь». Почему?

    30
    1
  • Ш
    Шурик
    Процион
    24-го августа

    Потому что надо ехать в Сент-Китс и Невис !

    13
    2
  • Ш
    Шурик
    Процион
    24-го августа

    Там хорошо ! Сент-Китс — плодородный остров с преимущественно чёрными песчаными пляжами. Невис окружён коралловыми рифами и имеет серебристые пляжи ... каждому гражданину Латвии там место положено по праву родства !

    9
    2
  • Д
    Дед
    24-го августа

    Странно, спросил у знакомых, у них не спрашивали и декларируются они в Латвии, хотя уже лет десять за границей. Боюсь, посчитали не всех. Только во Пскове общество переселенцев из Латвии 4000 человек. Вряд ли все переселенцы в обществе, и все живут только во Пскове. Думаю цифра от фонаря. А как считать тех, кто ездит на пару месяцев на работу, потом два три месяца здесь живет?

    94
    1
  • ВП
    Вася Пупкин
    Дед
    24-го августа

    Мы весной уехали из Латвии в Израиль навсегда, но прописаны в Риге и никто нас не спрашивал где мы живём. И все наши знакомые, сбежавшие из этой страны, в ПМЛП не сообщали об этом.

    5
    0
Читать все комментарии

