Рига: каждый четвертый автобус может сломаться; потери тока трамваев неизвестны

Комитет Рижской думы по сообщению и транспорту заслушал отчет председателя правления муниципального ООО Rīgas satiksme (далее RS) Джанеты Иннусы, но на некоторые вопросы депутатов ответы были получены в письменном виде. Они как раз касаются самых конкретных показателей работы предприятия.

Самые исправные — троллейбусы, а потери тока неизвестны

Показатель технической готовности, коэффициент поломок на 10 000 км — все эти качественные характеристики постоянно находятся на контроле специалистов RS, ремонтных мастерских. В I полугодии 2025 года, согласно обобщенным данным предприятия самоуправления, рекордно высоким качеством технической готовности отвечали троллейбусы (0,92), затем шли трамваи (0,76) и автобусы (0,74).

Получается, что из каждых 4 рижских автобусов и трамваев один грозит не выйти на линию из–за неисправности. Между тем именно автобусы представляют собой самый распространенный вид общественного транспорта столицы — 50 маршрутов. В Риге, кроме того, имеется 7 трамвайных, 22 троллейбусных маршрута. В столице действует ряд сезонных, ночных маршрутов, а на Дни Риги составлялось специальное продленное расписание.

Значительную часть затрат RS составляют расходы на электричество. В этой связи предприятие сообщило Рижской думе:

"Любая линия энергоснабжения связана с потерями электроэнергии. Выстраивая "умное и надежное" электроснабжение, эти потери минимизируются, как в случае RIgas satiksme, когда при перестройке линии энергоснабжения создаются дополнительные кабельные соединения с контактной сетью и используются кабели, воздушные провода большего разреза, тем самым уменьшая потери.

Rīgas satiksme следует новым тенденциям и решениям, чтобы реализовать в будущем в проектах не только в инфраструктуре, но и в транспортных средствах. Так как энергоснабжение в Риге осуществляется из многих сотен различных пунктов питания с различными техническими параметрами, в каждом из которых могут быть немного различные данные потерь электроэнергии и получение этих данных затруднено, то одного объективного общего числа потерь в нашем ведении нет".

Путешествие вокруг Киш–озера

Ваш автор благодаря объявленному столичными властями ежегодному бесплатному проезду на общественном транспорте возжелал протестировать самый что ни на есть затратный по расстоянию маршрут. Выбрал как раз тот самый транспорт, что обеспечивает связанность "спальных" районов, без заезда в Центр.

Всего у меня получилось порядка 30 км за день. А выстроилась логистика так: от Пурвциемса добирался до Вецаки 58–м автобусом, а затем уже от Вемилгрависа до Межциемса 29–м автобусом. Если первый несся буквально на крыльях, в особенности на участках Чиекуркалнского виадука и проспекта Виестура — и все путешествие заняло около получаса, то возвращение было, что называется, медленным и печальным. До чего же велик наш славный Кишэзерс, а вокруг него все остановочки — по требованию.

Узкая Яунциема гатве на сей раз не вызывала стрем как у водителя: я же был, что называется, в домике — т. е. в практически пустом автобусе. Еще и на выселки, в Букулты, заехать успели — такой там аппендикс есть у маршрута, возвращающегося затем на приозерную линию, выезжающего на Видземское шоссе и торжественно возвращающегося в столицу со стороны Берги, прибывая к больнице "Гайльэзерс". На все про все около часа.

Мобильное приложение — каждой бабушке

Так как проезд в честь Дня Риги, повторюсь, был бесплатным, то попытки некоторых сениоров отсканировать QR–код в салоне оказались тщетны. Тем не менее надо признать, что мобильные технологии уверенно вошли в сознание масс. Благодаря устойчивому интернету можно следить в режиме реального времени за перемещением вашего транспортного средства. Особенно прикольно было это для тех, кто, как ваш автор, оказался в этих глубинах столицы впервые.

Но все это было непросто: как пояснила Дж. Иннуса в письме в Рижскую думу, RS устроило открытый конкурс по разработке сетевого и мобильного приложений. В процессе требовалось выполнение стандарта безопасности индустрии платежных карт PCI DDS, дополнительного слоя защиты онлайновых платежей 3D Secure. В результате RS по уровню платежной безопасности сегодня стоит наравне с такими гигантами, как Tet, Elektrum, RNP, Latvijas Gaze, Pasažieru vilciens, Latvijas Pasts и AirBaltic.

Предприятие поддерживает систему оплаты билетов, учета стояночного времени, профили клиентов. "Единая услуга приема платежей облегчает управление", — уверены на предприятии. RS обеспечивает автоматический учет всех операций, генерирует отчеты, упрощает бухгалтерию платежей и финансовый контроль.

Объем комиссии — 650 000 евро за три года

Эту сумму RS предполагает согласно договору выплатить за поддержку внешним оператором своей платежной системы.

В документе, подписанном госпожой Иннусой, подчеркивается, что затраты планируются, "основываясь на прогнозе, что будет необходимо обслуживать примерно миллион евро в месяц в сделках мобильного приложения и домашней странице".

"Предусмотренный расчет договорной цены проведен на основании принятых в банковской отрасли тарифах (услугах посредничества), которые отличаются от суммы сделки. В расчет договорной цены принята во внимание ежемесячная статистика о проданных билетах и расчетах (банковские карты, Apple pay, Google pay, интернет–банк), а также применяемой комиссионной платы, тем самым в среднем за месяц образуется комиссионная плата примерно в 17 000 евро".

Что ж — это вполне вменяемые цифры, если учитывать, что в 2024 году доходы от реализации билетов RS составили 35,3 миллиона евро. Таким образом, аутсорсинг предприятию обойдется примерно в 0,6% от названной суммы.

Кстати, на прошлой неделе RS проводило день открытых дверей в парке на ул. Вестиенас для желающих стать водителями автобусов — за счет предприятия обещали выучить на категорию D, выплачивая стипендию.

В компании работает 3400 человек, при этом некомплект шоферов автобусов составляет 70 человек.