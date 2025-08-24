Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге сотни людей вышли на шествие в поддержку Украины 3 859

Наша Латвия
Дата публикации: 24.08.2025
LETA
В Риге сотни людей вышли на шествие в поддержку Украины

Отмечая день независимости Украины, в воскресенье днем в Риге сотни людей отправились в шествие "Путь подсолнечника" в поддержку Украины от памятника Свободы до парка Кронвалда, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Участники мероприятия у памятника Свободы начали собираться уже после 11 часов. На открытии мероприятия в 12 часов объединенный латышско-украинский хор исполнил гимны Украины и Латвии. Затем к собравшимся обратились спикер Сейма Дайга Миериня, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, мэр Риги Виестур Клейнбергс, парламентский секретарь Министерства иностранных дел Артем Уршульскис, автор инициативы "Твиттер-конвой" Рейнис Познякс, соучредитель фонда "Предприниматели для мира" Анна Андерсоне и руководитель благотворительного общества "Твои друзья" Улвис Новикс.

У многих собравшихся в руках были подсолнухи. Некоторые также взяли с собой флаги Украины и Латвии или накрыли плечи украинским флагом.

Проходя по тротуару бульвара Райниса, его участники скандировали лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!". Шествие сопровождали сотрудники полиции.

День независимости Украины - государственный праздник в Украине в честь принятой Верховным советом Украинской ССР 24 августа 1991 года декларации о независимости, которой было провозглашено восстановление независимости Украины и отделение от СССР.

Читайте нас также:
#украина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
0
0
4
0
11

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го августа

    Обычно дорогами подсолнечников, называют заплёванные шелухой от вылущенных семечек городские тротуары.

    2
    1
  • Ч
    Чангл
    24-го августа

    Шествие сопровождали сотрудники полиции. Зачем? Страшно?

    38
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    24-го августа

    Сумасшедших много.

    46
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 234
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 252
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 263
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 515

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 42
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 23
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 18
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 27
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 132
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 65
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 42
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 23
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео