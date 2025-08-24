В Риге сотни людей вышли на шествие в поддержку Украины

Отмечая день независимости Украины, в воскресенье днем в Риге сотни людей отправились в шествие "Путь подсолнечника" в поддержку Украины от памятника Свободы до парка Кронвалда, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Участники мероприятия у памятника Свободы начали собираться уже после 11 часов. На открытии мероприятия в 12 часов объединенный латышско-украинский хор исполнил гимны Украины и Латвии. Затем к собравшимся обратились спикер Сейма Дайга Миериня, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, мэр Риги Виестур Клейнбергс, парламентский секретарь Министерства иностранных дел Артем Уршульскис, автор инициативы "Твиттер-конвой" Рейнис Познякс, соучредитель фонда "Предприниматели для мира" Анна Андерсоне и руководитель благотворительного общества "Твои друзья" Улвис Новикс.

У многих собравшихся в руках были подсолнухи. Некоторые также взяли с собой флаги Украины и Латвии или накрыли плечи украинским флагом.

Проходя по тротуару бульвара Райниса, его участники скандировали лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!". Шествие сопровождали сотрудники полиции.

День независимости Украины - государственный праздник в Украине в честь принятой Верховным советом Украинской ССР 24 августа 1991 года декларации о независимости, которой было провозглашено восстановление независимости Украины и отделение от СССР.