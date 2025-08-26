84 евро за такси и никаких гарантий: дорога домой с концерта Prāta vētra превратилась в кошмар

Ночная поездка домой в Озолниеки после концерта «Prāta vētra» в Межапарке 24 августа оказалась весьма драматичной для Зане и её мужа. За поездку на такси «Bolt» они заплатили полную сумму — 84 евро, однако до места назначения так и не добрались. У машины в Яунолайне лопнула шина. Как попасть домой — оказалось исключительно их личной проблемой, поскольку «Bolt» помощи не предоставил, пишет tv3.lv .

Найти другое средство передвижения удалось довольно быстро, однако, по словам Зане, стресс в тот момент был огромным, и она хочет публично задать вопрос: как «Bolt» вообще допускает такие небезопасные поездки?

«Ужасно запущенное» такси

По словам Зане, «Bolt» изначально не был первым выбором для поездки домой после концерта на эстраде Межапарка в ночь на воскресенье. Просто на тот момент по нужному маршруту до Озолниеков не было доступных машин, например, «Redcab», который пара предпочла бы.

«Машина была сильно изношенной. Ужасно запущенная, было очевидно, что в такой возить людей небезопасно, — вспоминает Зане. - В Риге авто сильно грохотало. Муж сделал замечание, что что-то стучит, но таксист ответил: “Всё в порядке, это просто колодки…”»

Однако грохот становился всё сильнее, и, выехав из Риги, муж Зане настаивал, что что-то не так. Тогда и водитель признал, что звук «нехороший» и, доехав до Яунолайне, остановил машину. Оказалось — лопнула одна из шин. Продолжить путь было невозможно.

«Муж предложил: “Хорошо, тогда меняем колесо!” Таксист ответил, что у него нет запаски. Открыл багажник и действительно показал, что её нет», — рассказывает Зане.

Таксист также не предложил никаких решений. Он просто сообщил, что поездка завершена — как добираться до дома, пара должна решать сама. Сначала они попытались вызвать другое такси, но машин не было. Тогда они попросили водителя связаться с поддержкой «Bolt» или с коллегами, которые могли бы помочь, но молодой человек ситуацию не решал. Посоветовал самостоятельно связаться с клиентской службой компании.

На обочине остался и таксист

«Меня охватила паника. Было 2:30 ночи. Мы стояли на обочине шоссе. Из машины “Bolt” нас не выгоняли, но я то выходила, то заходила обратно, обдумывая, что делать. Я предложила голосовать, но муж считал это небезопасным», — описывает Зане свои чувства. Она с ужасом представляла, что было бы, если бы оказалась в такой ситуации одна. Ночь, Яунолайне, общественный транспорт не ходит, ближайшие знакомые живут за 10 километров.

Зане и её муж звонили друзьям и знакомым, надеясь, что кто-то сможет их забрать, но быстро ответа не получили. После почти часа, проведённого в темноте и холоде (+10 градусов, дождь), они решили позвонить родителям мужа. Те сразу согласились приехать и забрать их.

«Это был последний вариант, нам не хотелось тревожить их посреди ночи», — признаётся Зане.

Примерно в то же время приехала и «помощь» водителю — за молодым человеком приехал отец.

Однако неприятности от «Bolt» не закончились. Утром 24 августа пара обратилась в клиентскую службу компании, рассказала о произошедшем и потребовала возврата потраченных денег и компенсации за опасную и неудобную поездку. Отношение компании, по словам Зане, оказалось «кардинально противоположным»: «Bolt» предложил компенсацию в размере 23,20 евро, указав, что это «их лучшее предложение», так как «больше половины поездки была завершена».

«Мы не ожидали такого отношения от компании — это оставило неприятный осадок», — говорит Зане.

Пара уже отклонила предложение и планирует в ближайшее время подать жалобу в Центр защиты прав потребителей.

«Это неадекватно. Они [“Bolt”] не понимают, насколько это было опасно. У компании вообще нет механизма, как клиенту, застрявшему посреди дороги, добраться до безопасного места. И та же ситуация с водителем — он ведь платит комиссии, а в ответ не имеет никаких гарантий. Я не понимаю, как компания позволяет использовать машины, не соответствующие техническим требованиям — например, без запаски».

«Bolt» публично извинился за неудобства

Портал tv3.lv обратился в «Bolt» за комментарием. Руководитель компании в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа в письме по электронной почте указала, что о ситуации им известно и что «от имени команды “Bolt” приносят клиенту извинения за причинённые неудобства. В данном случае мы связались с клиентом и вернули полную сумму за поездку», — сообщила Безерра-Кьерулфа.

Отвечая на вопрос о действиях компании в случае ЧП, когда такси застревает на полпути, руководитель пояснила: применяется политика компенсаций. «Такие случаи происходят крайне редко. Мы рекомендуем пассажирам в подобных ситуациях вызывать другое такси, но понимаем, что в ночное время, особенно в регионах, это может быть сложно из-за ограниченного числа доступных водителей», — отметила она.

На вопрос, проверяет ли компания техническое состояние автомобилей, представляющих «Bolt», Безерра-Кьерулфа пояснила, что за это отвечает партнёр-водитель. Он обязан следить, чтобы авто соответствовало требованиям Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и Автотранспортной дирекции, включая наличие запаски и обязательного оснащения.

«Надо отметить, что зарегистрированные в приложении “Bolt” водители предоставляют услуги перевозки как независимые предприниматели или работают в автопарках, и они несут ответственность за оборудование и техническое состояние автомобиля, включая запасное колесо и другие обязательные элементы», - пояснила она.

Также 25 августа днём Зане сообщила порталу tv3.lv, что её мужу позвонили из «Bolt» и предложили вернуть всю сумму за поездку из Межапарка в Озолниеки — 84 евро. Примечательно, что это предложение было сделано вскоре после обращения журналистов в компанию за разъяснением ситуации.