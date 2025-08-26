Россия, наконец, перечислила Латвии деньги на пенсии гражданам РФ. Всем ли теперь хватит?

Россия перечислила в государственную кассу Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий гражданам России – пенсионерам за три квартала 2025 года, сообщила агентству LETA министр иностранных дел Байба Браже («Новое Единство»).

Она пояснила, что это стало результатом серьёзной дипломатической работы и давления на Россию, которое латвийские учреждения оказывали в тесном сотрудничестве друг с другом.

Как сообщил агентству LETA специалист по связям с общественностью отдела коммуникации Министерства благосостояния (МБ) Эгил Зариньш, в настоящее время ожидаются обновлённые списки получателей пенсий от российской стороны. Согласно соглашению между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социальной защиты, российская сторона обязана предоставить эти списки латвийской стороне для обеспечения выплат конкретным получателям.

О возможных сроках выплат пенсий Государственное агентство социального страхования (ГАСС) проинформирует после получения списков на выплату. ГАСС выплачивает российские пенсии лицам, проживающим в Латвии, которым они назначены в соответствии с соглашением о сотрудничестве в сфере социальной защиты.

Как дополнительно уточнили агентству LETA в Министерстве финансов, средства поступили в Государственную казну в понедельник во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что Россия задержала выплаты пенсий своим пенсионерам, проживающим в Латвии. Министерство благосостояния (МБ), Министерство иностранных дел (МИД) и Государственное агентство социального страхования (ГАСС) с 14 марта 2025 года находятся в контакте с российской стороной, при этом МИД запрашивал официальное объяснение причин задержки выплат.

Россия утверждала, что переводу средств мешают санкции, однако МБ ранее подчёркивало, что со стороны Латвии никаких практических препятствий для получения средств нет, а социальные выплаты под санкции не подпадают.

Как сообщалось, ГАСС выплачивает российские пенсии лицам, проживающим в Латвии, которым пенсии назначены в соответствии с соглашением между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социальной защиты.

Это соглашение действует с 19 января 2011 года. В четвёртом квартале прошлого года через ГАСС пенсии из России получали 9700 человек на сумму около 3,5 миллиона евро, сообщили в агентстве.

Социальную помощь российским пенсионерам, которые не получали пенсии, оказывали самоуправления. Так, по расчётам агентства LETA на основе данных Рижской думы, в Риге на эти цели ежемесячно могло расходоваться около 30 000 евро.

Согласно информации, предоставленной самоуправлением, одному пенсионеру в среднем было выплачено около 250 евро в виде пособий. Этим пенсионерам был присвоен статус малообеспеченного или нуждающегося лица, они получали пособие для обеспечения гарантированного минимального уровня, жилищное пособие, а некоторые — также пособие на медицинское обслуживание.