Россия, наконец, перечислила Латвии деньги на пенсии гражданам РФ. Всем ли теперь хватит? 8 2598

Наша Латвия
Дата публикации: 26.08.2025
BB.LV
Россия, наконец, перечислила Латвии деньги на пенсии гражданам РФ. Всем ли теперь хватит?

Россия перечислила в государственную кассу Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий гражданам России – пенсионерам за три квартала 2025 года, сообщила агентству LETA министр иностранных дел Байба Браже («Новое Единство»).

Она пояснила, что это стало результатом серьёзной дипломатической работы и давления на Россию, которое латвийские учреждения оказывали в тесном сотрудничестве друг с другом.

Как сообщил агентству LETA специалист по связям с общественностью отдела коммуникации Министерства благосостояния (МБ) Эгил Зариньш, в настоящее время ожидаются обновлённые списки получателей пенсий от российской стороны. Согласно соглашению между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социальной защиты, российская сторона обязана предоставить эти списки латвийской стороне для обеспечения выплат конкретным получателям.

О возможных сроках выплат пенсий Государственное агентство социального страхования (ГАСС) проинформирует после получения списков на выплату. ГАСС выплачивает российские пенсии лицам, проживающим в Латвии, которым они назначены в соответствии с соглашением о сотрудничестве в сфере социальной защиты.

Как дополнительно уточнили агентству LETA в Министерстве финансов, средства поступили в Государственную казну в понедельник во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что Россия задержала выплаты пенсий своим пенсионерам, проживающим в Латвии. Министерство благосостояния (МБ), Министерство иностранных дел (МИД) и Государственное агентство социального страхования (ГАСС) с 14 марта 2025 года находятся в контакте с российской стороной, при этом МИД запрашивал официальное объяснение причин задержки выплат.

Россия утверждала, что переводу средств мешают санкции, однако МБ ранее подчёркивало, что со стороны Латвии никаких практических препятствий для получения средств нет, а социальные выплаты под санкции не подпадают.

Как сообщалось, ГАСС выплачивает российские пенсии лицам, проживающим в Латвии, которым пенсии назначены в соответствии с соглашением между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социальной защиты.

Это соглашение действует с 19 января 2011 года. В четвёртом квартале прошлого года через ГАСС пенсии из России получали 9700 человек на сумму около 3,5 миллиона евро, сообщили в агентстве.

Социальную помощь российским пенсионерам, которые не получали пенсии, оказывали самоуправления. Так, по расчётам агентства LETA на основе данных Рижской думы, в Риге на эти цели ежемесячно могло расходоваться около 30 000 евро.

Согласно информации, предоставленной самоуправлением, одному пенсионеру в среднем было выплачено около 250 евро в виде пособий. Этим пенсионерам был присвоен статус малообеспеченного или нуждающегося лица, они получали пособие для обеспечения гарантированного минимального уровня, жилищное пособие, а некоторые — также пособие на медицинское обслуживание.

Оставить комментарий

(8)
  • A
    Aleks
    26-го августа

    Видимо,Донецкие бюджетники тоже врали -видимо,там санкции были в российских банках😀,когда им не выплачивали деньги и долгбыл7 млн Не надо делать из российских капиталистов святых,даже если они говорят по русски или на иврите.Капиталист он и есть капиталист .

    14
    64
  • A
    Anim
    26-го августа

    Хватит врать.

    РФ исправно перечисляла все пенсии, но из-за ваших "санкций" межбанковские платежи не проходили.

    138
    16
  • С
    Сарказм
    Anim
    27-го августа

    Дааа? А что ж поменялось в санкциях-то, что они вдруг пришли? Ответ - вообще ничего. Но денюшки пришли. Более того, какие-то огрызки от общей суммы приходили и ранее по специальным спискам. На них санкции не распространялись, а на все остальные "исправно перечисляемые" распространялись? Сможете на основании этих неосопримых фактов сделать единственно возможный логический вывод, или это безнадежно?

    3
    17
  • А
    Алекс
    Anim
    27-го августа

    Чемодан ,вокзал,раша.Никто никому врать не будет. Получение пенсии на почте раши,портрет любимого путлера на стене

    1
    37
  • А
    Алекс
    Anim
    27-го августа

    Чемодан ,вокзал,раша.Никто никому врать не будет. Получение пенсии на почте раши,портрет любимого путлера на стене

    1
    25
  • Л
    Лёва
    Anim
    27-го августа

    Читать вас смешно. Особенно тех, кто говорит о том, что задержка из-за того, что мол у РФ денег нет. На что пытается намекнуть и вбросить этот бред, местные недалёкие СМИ во главе с министерствами местной "правды".

    Вы тут как жили в селе, так по-сельски и думаете. Для РФ 12м то же, что для вас 1.2 цента. Если не кратно меньше. И для РФ, впрочем как и для Китая или штатов, или германии сумма меньше, чем копеечная. Теребонькать на то, что это от отсутствия финансов- настолько тупо, что даже нет сравнения.

    Какие-то алексы вообще идиотизм выбрасывают, мол раньше то 7 лямов в Донецке долг был. У РФ денег не было. А теперь видимо что? Появились?))) По логике если не было бы, то оборонка вообще высосала б к этому времени. Чёт я не вижу, чтоб заморозили гиганские проекты, космос, геополитическое влияние, социальную поддержку жителей, строительство кораблей, нужды сво, и это для того, чтоб Латвии, мол копейку перечислить. Тупость какая у вас в мозгах несусветная

    25
    2
  • С
    Сарказм
    Anim
    27-го августа

    Ну что касается заморозки всего чего - так это ваам окуляры протереть надо, чего-то не видать там "гигнатских проектов", а космос там уже последнрие лет 10 ограничивается исключительно бумажными проектами и распилом бабла под них. Во-вторых, это хоть и копеечки, но на особнячок кому-то может и хватить. А особнячковмного надо. А надобность в местной престарелой вате потихоньку пропадает, так чего ж ее содержать-то? Грубо говоря,путинской вертикали кушать очень хочется, а местные пенсики в их иерархии приоритетов на 579 месте. Поэтому и с денежкой уж не обессудьте, как получится.

    0
    7
  • SK
    Soglasen Klassnij
    26-го августа

    Это хорошая новость. Наконец-то пенсионеры получат копеечку.

    97
    2
Читать все комментарии

