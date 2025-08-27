Из-за нехватки водителей в среду отменены очередные 23 автобусных рейса

Из-за нехватки водителей АО «Лиепайский автобусный парк» и ООО «Латвийский общественный автобус» в среду отменили в общей сложности 23 автобусных рейса, свидетельствуют данные, размещённые на сайте Автотранспортной дирекции, пишет ЛЕТА.

В частности, «Латвийский общественный автобус» в среду отменил 17 рейсов, а «Лиепайский автобусный парк» – шесть рейсов.

Среди отменённых рейсов «Латвийского общественного автобуса» – маршрут Рига–Южный мост–Рамава–Баложская школа в 7:55, Кадага–Адажи–Рига в 8:30, Баложская школа–Рамава–Южный мост–Рига в 8:33, Рига–Адажи–Подниеки–Алдери–Гаркалне–Подниеки–Адажи в 14:45, а также рейсы по маршруту Рига–Южный мост–Рамава–Баложская школа в 16:15, 17:34, 19:05, 20:50 и 22:10, и в обратном направлении из Баложской школы в Ригу в 16:53, 18:12, 19:40 и 21:25.

В свою очередь, «Лиепайский автобусный парк» из-за нехватки водителей в среду отменил рейс Огрe–Рига в 8:20, два рейса Рига–Огрe – в 8:30 и 11:40.

Утром в среду «Латвийский общественный автобус» также отменил ещё четыре рейса, а «Лиепайский автобусный парк» – ещё три.

Как ранее сообщала LETA, в 2023 году компания «Латвийский общественный автобус» обеспечила оборот в размере 11,994 миллиона евро, что на 0,2% меньше, чем годом ранее, при этом прибыль выросла в три раза – до 30 752 евро. Финансовые показатели за 2024 год пока не опубликованы.

Компания «Латвийский общественный автобус» зарегистрирована в 1996 году, её уставный капитал составляет 696 069 евро. Владельцем компании является зарегистрированная на Мальте компания «Bus Group», а её конечным бенефициаром – Виталий Комар.

В свою очередь, оборот «Лиепайского автобусного парка» в 2024 году составил 18,44 миллиона евро, что на 3,6% меньше, чем в предыдущем году, а убытки выросли на 32,3% – до 1,961 миллиона евро.

Компания зарегистрирована в 1991 году, её уставный капитал – 878 417 евро. 60,12% капитала «Лиепайского автобусного парка» принадлежат ООО «LAP1R», которое, согласно данным «Firmas.lv», опосредованно контролируется семьями Андриса Шкеле (67%) и Айнара Шлесерса (33%). Ещё 34,85% акций принадлежат самоуправлению Лиепаи.