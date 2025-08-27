Кто платит - тот и едет: инвалидам и льготникам отказывают в посадке на автобусы

Омбудсмен Латвии требует от перевозчиков прекратить дискриминацию льготных пассажиров. Оказывается, люди с инвалидностью и другие льготные категории сталкиваются с дискриминацией при покупке билетов на коммерческие автобусные рейсы — их не берут на борт ради пассажиров, оплачивающих полную стоимость.

Люди, имеющие право на льготы при оплате проезда, сегодня не могут быть полностью уверены, что смогут получить билет в автобусе коммерческого рейса регионального значения и, соответственно, доехать до запланированного пункта назначения выбранным рейсом. В ходе проверки выявлены случаи, когда таких пассажиров, в том числе людей с инвалидностью, высаживали из автобуса ради других пассажиров, которые оплачивают полную стоимость билета.

Нормативное регулирование предусматривает, что льготы в размере 100% на маршрутах регионального значения могут получать несколько групп населения, например, лица с I или II группой инвалидности, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, политически репрессированные лица и участники национального движения сопротивления, а также дети дошкольного возраста. Проблема возникла именно на коммерческих рейсах регионального значения, а не на субсидируемых государством рейсах этих маршрутов.

«То, что перевозчики устанавливают разные места получения билетов и заставляют ждать, пока в транспортное средство сядут люди, планирующие приобрести билеты за полную цену, или даже отказывают в поездке, лишает людей с инвалидностью права на доступный транспорт и противоречит человеческому достоинству. Различное отношение к пассажирам не имеет разумного основания. Призываю перевозчиков прекратить такую практику», – подчеркнула заместитель омбудсмена Инета Пильянe.

Разное отношение и дополнительная плата за гарантированное место в автобусе

Проблематику и различный подход выявила проверка на маршруте Рига–Лиепая и ситуационный тест на Рижском международном автовокзале. Выяснилось, что есть перевозчик, который обеспечивает возможность приобрести билеты с льготами только у водителя автобуса (в то время как остальные пассажиры могут покупать билеты и в кассе автовокзала). Также во время ситуационного теста перевозчик попросил человека с инвалидностью (имеющего право на 100% льготу) дополнительно заплатить 1 евро, чтобы место в автобусе было действительно гарантировано. В результате такой практики складывается ситуация: сначала в автобус садятся все пассажиры, купившие билет за полную цену или собирающиеся купить его у водителя, и только потом человек, имеющий право на льготу, узнает, сможет ли он поехать этим рейсом или останется на остановке в ожидании следующего.

Важно отметить, что в ходе проверки поступала информация от организаций и о других социальных группах, которые сталкивались с подобными трудностями при получении билета со льготой. Например, с похожими ситуациями столкнулись политически репрессированные лица и дети-сироты. Также получена информация и о других перевозчиках (не только на маршруте Рига–Лиепая), применяющих разные подходы к льготам в коммерческих рейсах. «Поэтому наша оценка и сделанные выводы относятся ко всем группам, имеющим право на льготы при оплате проезда, и ко всем перевозчикам, которые в Латвии обеспечивают коммерческие перевозки регионального значения», – добавила Пильянe.

Что должны сделать перевозчики?

Заместитель омбудсмена указала на несколько обязательных шагов, которые перевозчики должны реализовать до 1 марта следующего года. А именно – необходимо обеспечить, чтобы люди, имеющие право на льготы при оплате проезда, могли их получать в полном объеме, предусмотренном постановлениями Кабинета министров, без дополнительных доплат. Также перевозчики должны прекратить практику различного отношения, при которой сейчас билет со льготой можно получить только у водителя и только в том случае, если в автобусе есть свободные места, заставляя человека с правом на льготу ждать, пока в автобус сядут пассажиры, платящие полную цену.

В свою очередь, Автотранспортная дирекция приглашена разъяснить перевозчикам порядок применения льгот и продажи билетов с учетом собранной Бюро омбудсмена информации о практике перевозчиков.