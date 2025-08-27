Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кто платит - тот и едет: инвалидам и льготникам отказывают в посадке на автобусы 4 2901

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2025
kasjauns.lv
Кто платит - тот и едет: инвалидам и льготникам отказывают в посадке на автобусы
ФОТО: Thought Co

Омбудсмен Латвии требует от перевозчиков прекратить дискриминацию льготных пассажиров. Оказывается, люди с инвалидностью и другие льготные категории сталкиваются с дискриминацией при покупке билетов на коммерческие автобусные рейсы — их не берут на борт ради пассажиров, оплачивающих полную стоимость.

Люди, имеющие право на льготы при оплате проезда, сегодня не могут быть полностью уверены, что смогут получить билет в автобусе коммерческого рейса регионального значения и, соответственно, доехать до запланированного пункта назначения выбранным рейсом. В ходе проверки выявлены случаи, когда таких пассажиров, в том числе людей с инвалидностью, высаживали из автобуса ради других пассажиров, которые оплачивают полную стоимость билета.

Нормативное регулирование предусматривает, что льготы в размере 100% на маршрутах регионального значения могут получать несколько групп населения, например, лица с I или II группой инвалидности, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, политически репрессированные лица и участники национального движения сопротивления, а также дети дошкольного возраста. Проблема возникла именно на коммерческих рейсах регионального значения, а не на субсидируемых государством рейсах этих маршрутов.

«То, что перевозчики устанавливают разные места получения билетов и заставляют ждать, пока в транспортное средство сядут люди, планирующие приобрести билеты за полную цену, или даже отказывают в поездке, лишает людей с инвалидностью права на доступный транспорт и противоречит человеческому достоинству. Различное отношение к пассажирам не имеет разумного основания. Призываю перевозчиков прекратить такую практику», – подчеркнула заместитель омбудсмена Инета Пильянe.

Разное отношение и дополнительная плата за гарантированное место в автобусе

Проблематику и различный подход выявила проверка на маршруте Рига–Лиепая и ситуационный тест на Рижском международном автовокзале. Выяснилось, что есть перевозчик, который обеспечивает возможность приобрести билеты с льготами только у водителя автобуса (в то время как остальные пассажиры могут покупать билеты и в кассе автовокзала). Также во время ситуационного теста перевозчик попросил человека с инвалидностью (имеющего право на 100% льготу) дополнительно заплатить 1 евро, чтобы место в автобусе было действительно гарантировано. В результате такой практики складывается ситуация: сначала в автобус садятся все пассажиры, купившие билет за полную цену или собирающиеся купить его у водителя, и только потом человек, имеющий право на льготу, узнает, сможет ли он поехать этим рейсом или останется на остановке в ожидании следующего.

Важно отметить, что в ходе проверки поступала информация от организаций и о других социальных группах, которые сталкивались с подобными трудностями при получении билета со льготой. Например, с похожими ситуациями столкнулись политически репрессированные лица и дети-сироты. Также получена информация и о других перевозчиках (не только на маршруте Рига–Лиепая), применяющих разные подходы к льготам в коммерческих рейсах. «Поэтому наша оценка и сделанные выводы относятся ко всем группам, имеющим право на льготы при оплате проезда, и ко всем перевозчикам, которые в Латвии обеспечивают коммерческие перевозки регионального значения», – добавила Пильянe.

Что должны сделать перевозчики?

Заместитель омбудсмена указала на несколько обязательных шагов, которые перевозчики должны реализовать до 1 марта следующего года. А именно – необходимо обеспечить, чтобы люди, имеющие право на льготы при оплате проезда, могли их получать в полном объеме, предусмотренном постановлениями Кабинета министров, без дополнительных доплат. Также перевозчики должны прекратить практику различного отношения, при которой сейчас билет со льготой можно получить только у водителя и только в том случае, если в автобусе есть свободные места, заставляя человека с правом на льготу ждать, пока в автобус сядут пассажиры, платящие полную цену.

В свою очередь, Автотранспортная дирекция приглашена разъяснить перевозчикам порядок применения льгот и продажи билетов с учетом собранной Бюро омбудсмена информации о практике перевозчиков.

Читайте нас также:
#льготы #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
3
11
1
18

Оставить комментарий

(4)
  • ES
    Ella Stroika
    28-го августа

    Дикое время. Государство вообще о своих людях не думает. На свой никчёмный карман хватает, на доплату инвалидам нету.

    35
    3
  • Вк
    Виардо кузнецова
    28-го августа

    Государство должно доплатить перевозчикам, не может инвалид находится в такой ситуации

    45
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го августа

    Так заплатите перевозчикам за провоз льготников, и не будет проблемы. -- Совершенно верно, на помощь Украине деньги есть, а на латышских инвалидов - нет?

    42
    1
  • aa
    aa aa
    28-го августа

    Так заплатите перевозчикам за провоз льготников, и не будет проблемы. Что за потуги заставлять оказывать услугу полностью бесплатно. Всегда кто то платит. Почему перевозчик должен нести это бремя? Ну или поднять цены на билеты тем, кто платит.

    17
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 235
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 256
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 263
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 516

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 60
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 27
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 20
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 30
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 140
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 67
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 60
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 27
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео