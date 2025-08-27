Постой-ка, брат мусью! Риге удалось заманить в свои гостиницы жителей разных стран

Этим летом случилось то, чего так долго ждали – возвращение массового туризма в латвийскую столицу. Осталось затаить дыхание, чтобы не спугнуть редкую птицу.

Бонжур, гости дорогие!

Тот, кто бывает в Старой Риге не мог не заметить, что число понаехавших явно превышает показатели прошлых лет. В разгар дня по центральным улицам «старушки» почти не протолкнуться. Нет, конечно, не Париж и не Барселона, но все же таких толп здесь не было давно.

По ощущениям, среди пешеходов на улице Калькю в обеденное время и вечером из десяти встреченных как минимум восемь – иностранцы. Если в южных странах Европы туристов уже буквально гонят прочь (надоели эти толпы!), то в Риге им пока лишь рады. Мы возлагаем надежды на то, что это поможет хиреющему в столице мелкому бизнесу – магазинчикам, ресторанам, кафе. Они сейчас, слава Богу, без клиентов не простаивают, но что будет с окончанием сезона?

Пока, однако, всплеска деловой активности в центре города не наблюдается – пустых витрин по-прежнему полным-полно. Говорят, что к лету в Старой Риге открылась парочка-другая заведений, но это погоды, конечно, не делает. Бизнес не вырастает, как грибы после дождя. Таким проектам нужно время. Учитывая туристический бум этого лета, можно надеяться, что к середине следующего года в центре еще что-то откроется. Предприниматели не будут рисковать своими деньгами и репутацией, пока не убедятся, что нынешний туристический прилив не случайность, и что после не него начнется такой же стремительный отлив.

Статистика тоже заметила

Статистика подтверждает наблюдения, сделанные невооружённым глазом. Согласно официальным данным, в первой половине 2025 года в латвийских местах размещения туристов принято 1,2 миллиона гостей, что на 6,5% больше, чем в первой половине 2024 года. Количество ночей, проведенных гостями в Латвии, увеличилось на 8,6% и составило 2,1 млн ночей. Из общего числа ночевок 708 200 или 58,9% были заказаны иностранцами, а 493 900 или 41,1% - местным населением.

Интересно, что в июне в латвийских местах размещения туристов остановились 299 100 иностранных и местных гостей, что на 0,5% меньше, чем в июне 2024 года. В июне 2025 года 58,3% или 174 300 всех гостей составили иностранцы, что на 0,4% меньше, чем в июне прошлого года. Получается, что июнь просел по сравнению с прошлым годом. Однако, количество ночей, проведенных иностранными гостями, увеличилось на 3,3% по сравнению с июнем прошлого года и составило 314 900 ночей. Средняя продолжительность пребывания иностранных гостей в объектах размещения туристов составила 1,8 ночи (1,7 ночи в июне прошлого года). То есть, иностранцев в июне было немного меньше, но в стране они оставались дольше, что как бы компенсировало численные потери.

Мы, однако, видим, что наибольший приток туристов пришелся на июль-август, которые в статистику еще не попали. Пока не подсчитали понаехавших, понаплывших и прилетевших. В Европе люди берут отпуска преимущественно в июле-августе, так что есть надежда, что цифры по этим месяцам будут гораздо более впечатляющие, чем за первое полугодие.

Ждем конца лета

По нашим наблюдениям необычно много в этом году в Риге туристов из Испании, Италии и Франции. Французы нашу страну раньше особо не жаловали. Но, видимо, что-то изменилось. Испанцы давно осваивают Латвию, правда, небольшим числом. Итальянцев когда-то тоже было мало.

Согласно официальной статистике за первое полугодие, наибольшее количество иностранных гостей прибыло из Литвы (28 100), Германии (23 100), Эстонии (18 800), Финляндии (15 800), Великобритании (9500), США (9000), Польши (8500), Швеции (4800), Испании (4300) и Норвегии (4100).

Но, повторимся, это первое полугодие, в которое июль и август не входят. Возможно, картина по приезжим изменится по итогам данных за эти два месяца. Французы, например, в большинстве своем уходят в отпуск именно в августе, который еще даже не закончился.

Что случилось?

Туристический бум заметили многие, и многие задают вопрос: «А что же случилось?» Да ничего особенного. Скорее всего идет речь сразу о нескольких факторах.

Во-первых, туризм сейчас на подъеме во всем мире. Измученные пандемией и огромной инфляцией последних лет, люди наконец-то плюнули на все и пустились во все тяжкие. Сколько можно экономить! Один раз живем! Рост числа туристов отмечается сейчас практически по всей Европе. Кстати, страны Балтии – в лидерах этого процесса.

Во-вторых, очередное очень жаркое лето в южной Европе, главном направлении для путешествий летом. Испания, Италия, юг Франции, Греция стали невыносимыми для отдыха, люди ищут, где попрохладнее. Страны Балтии - одна из альтернатив. Не случайно мы сейчас слышим так много итальянской и французской речи на улицах Риги. Французы и итальянцы любят отдыхать у себя на родине, благо там есть все условия для этого, но летом жара стоит в этих странах ужасная, причем уже не первый год. Возможно, пришло время менять привычки.

В-третьих, какой-то результат дала работа государственных и муниципальных структур по рекламированию Латвии как туристического направления. Конечно, недавний скандальный приезд в страну непонятного то ли блогера, то ли стримера вряд ли можно признать большим успехом в деле продвижения страны на туристических картах Европы, но ведь были другие кампании, более успешные.

В-четвертых, туриндустрия постоянно ищет, чем развлечь пресыщенного впечатлениями европейского путешественника и страны Балтии представляют здесь неплохую альтернативу уже заезженным до нельзя старым пластинкам вроде Парижа и Рима.

Не случайно в этом году Рига попала сразу в несколько солидных туристических рейтингов лучших направлений. В частности, латвийскую столицу поместили в этом году на второе место (!) в пожалуй самом престижном европейском рейтинге - Best European Destination. Его составили по результатам опроса более 1,2 миллиона туристов из 158 стран, которые выбрали самые впечатляющие места для путешествий по Европе в 2025 году.

«Столица Латвии сочетает в себе историческое очарование и современную, живую атмосферу, что делает ее любимым направлением для путешественников, ищущих вдохновляющее место. Известная как «Северный Париж», Рига предлагает богатое сочетание архитектуры в стиле модерн, природы, шопинга, гастрономии и яркой культурной жизни», - так описывается Рига в этом рейтинге.

Кстати, на первом месте в списке – Монако. Рига, конечно, совсем не Монако. Здесь нет теплого моря, фешенебельных отелей и по улицам не бродят принцы и принцессы. Но свой шарм имеется. Другой вопрос, что хорошо продать его мы пока не очень умеем. Но все же помаленьку учимся.