300 евро за георгиевскую ленточку в Facebook: латвиец получил штраф за 9 мая

В социальной сети Facebook некий житель Даугавпилса Алексей Рыжов опубликовал решение Латгальского регионального управления Госполиции, в котором говориться, что он должен уплатить штраф в размере 300 евро за то, что 7 мая этого года опубликовал на своей странице в Facebook признанную символом прославления военной агрессии георгиевскую ленточку.