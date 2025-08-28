300 евро за георгиевскую ленточку в Facebook: латвиец получил штраф за 9 мая

В социальной сети Facebook некий житель Даугавпилса Алексей Рыжов опубликовал решение Латгальского регионального управления Госполиции, в котором говориться, что он должен уплатить штраф в размере 300 евро за то, что 7 мая этого года опубликовал на своей странице в Facebook признанную символом прославления военной агрессии георгиевскую ленточку.
Согласно тексту решения, Рыжов опубликовал картинку с ленточкой, на которой были надписи на русском языке: "Передай георгиевскую ленточку" и "Я буду праздновать 9 мая". Решение было вынесено только 27 августа.
Оставить комментарий(6)