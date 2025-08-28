Baltijas balss logotype
300 евро за георгиевскую ленточку в Facebook: латвиец получил штраф за 9 мая

Наша Латвия
Дата публикации: 28.08.2025
соцсети
300 евро за георгиевскую ленточку в Facebook: латвиец получил штраф за 9 мая

В социальной сети Facebook некий житель Даугавпилса Алексей Рыжов опубликовал решение Латгальского регионального управления Госполиции, в котором говориться, что он должен уплатить штраф в размере 300 евро за то, что 7 мая этого года опубликовал на своей странице в Facebook признанную символом прославления военной агрессии георгиевскую ленточку.

Согласно тексту решения, Рыжов опубликовал картинку с ленточкой, на которой были надписи на русском языке: "Передай георгиевскую ленточку" и "Я буду праздновать 9 мая". Решение было вынесено только 27 августа.

540629554_801300805767275_1668311182744437645_n.jpg

Оставить комментарий

(6)
  • З
    Злой
    28-го августа

    Выйду когда на пенсию, а Даугавпилс перееду.

    72
    8
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Злой
    28-го августа

    Мда. Дэпилс поразителен. В армии я встречал оттуда а челов, носителей латышских имён и фамилий ни в зуб ногой непонимавших по латышски. Вообще. 🙄

    53
    8
  • З
    Злой
    28-го августа

    Интересно, кто там в полиции работает, помню под Д-пилсом чуть превысил скорость накатом , так полиция остановила сказали Добрый день на русском, я имответил также, выписали предупреждение, была приятно. Очень нравятся магазины Дсугавпилса- вежливые симпатичные продавщицы, Добрый день, Спасибо, Хорошего дня.

    21
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го августа

    Запретите уже смотрть в сторону России и вообще поворачиваться лицом на восток!

    19
    2
  • З
    Злой
    28-го августа

    Лежащей...

    5
    4
  • З
    Злой
    28-го августа

    Шёл, увидел лежащий на земле, поднял, сохранил, такие вещи не будут лежать на земле!

    12
    4
Читать все комментарии

Видео