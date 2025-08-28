Я хочу видеть этого человека: средняя брутто-зарплата в Латвии выросла на 8,2%

Средняя брутто-зарплата, или оплата труда за работу на полную ставку до отчисления налогов, во втором квартале этого года составила в Латвии 1808 евро, что на 8,2%, или 137 евро, больше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В частном секторе средняя брутто-зарплата во втором квартале 2025 года выросла на 8,4% и составила 1781 евро, а в общественном секторе средняя брутто-зарплата увеличилась на 8,1% и составила 1886 евро.

В секторе общего правительства, в который входят государственные учреждения и учреждения самоуправлений, Государственное агентство социального страхования, а также контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями общества капитала, средняя брутто-зарплата во втором квартале этого года составила 1818 евро, что больше на 8% по сравнению со вторым кварталом 2024 года.

Во втором квартале 2025 года по сравнению с первым кварталом этого года среднемесячная брутто-зарплата выросла на 2,9%.

Средняя нетто-зарплата во втором квартале этого года составила 1342 евро, или 74,2% от брутто-зарплаты, поднявшись за год на 10,6% и опередив рост не только потребления, но и зарплаты до уплаты налогов (брутто). Реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 6,6%.

Медиана брутто-оплаты труда за работу на полную ставку во втором квартале 2025 года составила 1464 евро. По сравнению со вторым кварталом 2024 года она выросла на 113 евро, или на 8,4%. Медиана оплаты труда после уплаты налогов на рабочую силу (нетто) во втором квартале этого года составила 1111 евро и за год выросла на 12,1%.

Фонд начисленной оплаты труда во втором квартале 2025 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года в целом по стране вырос на 6,1%, или на 227,8 млн евро, а число наемных работников в пересчете на полную нагрузку сократилось на 13 400, или на 1,8%.

Во втором квартале 2025 года по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года заработная плата наиболее существенно выросла в сфере других услуг, включая деятельность общественных, публичных и иных организаций, ремонт предметов индивидуального пользования и бытовых принадлежностей, услуги химчистки, парикмахеров, салонов красоты, погребения и другие услуги, - на 18,2%; в сфере услуг по размещению и питанию - на 11,5%; в сфере недвижимости - на 10,7%, а также в сфере деятельности административных и обслуживающих служб - на 10,2%.

Во втором квартале этого года средняя зарплата в месяц за работу на полную ставку превышала среднюю зарплату по стране в сфере финансовой и страховой деятельности, где составляла 3052 евро; в сфере информационно-коммуникационных услуг - 2804 евро; в энергетике - 2389 евро; в сфере профессиональных, научных и технических услуг - 2270 евро; в государственном управлении - 2104 евро; в водоснабжении, в сфере обращения со сточными водами и отходами - 1934 евро; в добывающей промышленности и разработке карьеров - 1899 евро, а также в сфере здравоохранения и социального обслуживания - 1831 евро.

Самая низкая средняя зарплата за работу на полную ставку была в сфере услуг по размещению и питанию - 1219 евро до уплаты налогов.

Самая высокая средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку была в Рижском регионе - 1980 евро, а самая низкая - в Латгале, где она составила 1317 евро. Наибольший разрыв в средней зарплате был между Рижским и Латгальским регионами - 33,5%.

Брутто-зарплата за один отработанный час во втором квартале 2025 года составила 12,69 евро и за год выросла на 11,2%.

Почасовые затраты на рабочую силу, включающие как оплату труда, так и другие связанные с рабочей силой расходы работодателя, за год выросли с 14,3 до 15,92 евро, или на 11,3%, на что повлиял рост общих расходов на рабочую силу на 6,2% и сокращение отработанных часов на 4,6% за год.