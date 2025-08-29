Можно ли в Юрмале разводить свиней и баранов – комментарий Юрмальской думы

«Являюсь владельцем земельного участка в Юрмале. Хочу на своей земле разводить сельскохозяйственных животных/птицу для собственных нужд.

Мои вопросы:

требуется ли для этого какое-либо разрешение, и, если да, куда следует обратиться для его получения?

есть ли какие-либо ограничения (количество животных, размер земельного участка и т. д.)?

необходимо ли согласие соседей, если моя ферма расположена в непосредственной близости от других частных земель?»

Кадрия Буша, специалист отдела общественных связей администрации Юрмальской думы:

На административной территории Юрмалы действует Территориальная планировка, утвержденная Обязательными правилами Юрмальской городской думы № 42 от 11 октября 2012 года “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” («Об утверждении графической части территориальной планировки города Юрмалы, порядка использования территории и правил застройки»), в которую были внесены изменения (…) 25 января 2024 года (далее – территориальная планировка).

И если объект недвижимости, например, расположен на территории индивидуальной жилой застройки, то основными видами использования территории являются индивидуальная жилая застройка (11001) и дачное строительство (11002).

В соответствии с Приложением 1. к Территориальному плану «Переходная таблица разрешенного использования территории», в понятие «строительство жилья и использование территории» включаются необходимые вспомогательные строения и объекты благоустройства.

Вспомогательные строения в данном случае – это хозяйственные постройки, индивидуальные гаражи, теплицы, подвалы, сараи, туалеты и т. д.; то есть, это строения, возведенные рядом с жилыми или нежилыми зданиями в соответствии с классификацией зданий (Правила Кабинета Министров № 326 от 12 июня 2018 года «Классификация зданий»).

Согласно Территориальному плану, размещение сельскохозяйственных животных вблизи жилых домов не допускается. В свою очередь, содержание домашней птицы вне специальных, предназначенных для этого помещений, где не обеспечена защита птиц от неблагоприятных обстоятельств и хищников, не соответствует требованиям Правил Кабинета Министров № 5 от 2 января 2008 года “Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības” prasībām («Общие требования к надлежащему содержанию сельскохозяйственных животных»).

Если территориальное планирование допускает размещение вспомогательных строений для содержания сельскохозяйственных животных в принципе, то необходимо соответствующим образом оценить возможности конкретного лица обеспечить выполнение требований к надлежащему содержанию животных в соответствии с Правилами КМ № 5 “Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības” prasībām, выполнение которых контролирует Продовольственно-ветеринарная служба.