Запрет телеканалов вывел Латвию в лидеры потребления видеоконтента

Наша Латвия
Дата публикации: 29.08.2025
Diena.lv
Запрет телеканалов вывел Латвию в лидеры потребления видеоконтента
ФОТО: Unsplash

Граждане Латвии все чаще выбирают источники информации в цифровой среде, свидетельствуют результаты опроса "Евробарометра" февраля 2025 года.

Латвия оказалась на первом месте в Европейском союзе (ЕС) по удельному весу жителей (9,6%), которые в качестве важнейшего источника информации указали видеоплатформы, и на третьем месте в группе, которая наиболее значимым источником информации считает социальные сети.

Из стран ЕС в качестве важнейшего источника информации цифровые СМИ указали жители Финляндии (40,9%), Швеции (37%) и Нидерландов (31,3%). В среднем по Евросоюзу 17,1% опрошенных жителей называют онлайн-СМИ самым важным источником информации, а к важным источникам информации их относит 41% опрошенных жителей Евросоюза. По использованию онлайн-СМИ страны Балтии намного выше среднего показателя по Евросоюзу. Наиболее важными онлайн-СМИ считают 29,4% опрошенных жителей Эстонии, 21,7% опрошенных жителей Латвии и 18,8% опрошенных жителей Литвы.

В качестве важнейшего источника информации онлайн-СМИ имеют относительно небольшое значение для жителей Италии, Болгарии, Румынии и Португалии.

Нынешние тенденции свидетельствуют о том, что именно цифровые СМИ являются той медиа-группой, которая создает наибольшую конкуренцию как радио, так и телевидению. На глобальные платформы обмена видеофайлами (YouTube и др.) закачиваются и свободно распространяются по всему миру любые сюжеты и заявления, в том числе и с запрещенных в Латвии телеканалов. Возможно, это одна из причин, по которой в 2025 году Латвия была на первом месте в Евросоюзе по удельному весу жителей (9,6%), указавших в качестве важнейшего источника информации видеоплатформы.

Оставить комментарий

(4)
  • DJ
    Danik Jupiters
    1-го сентября

    Алекс я явно недооценил твою тупость. Прошу прощения. ))))))))

    1
    0
  • З
    Злой
    29-го августа

    Отключил кабельное тв сразу в 2022 году, много звонили, предлагали со скидкой, я им говорю, ваше европейское гуано я и бесплатно смотреть не буду и даже если вы мне доплачивать будете, отстаньте, отстали вроде. Ну а латвийское тв, повторюсь, не смотрел лет 30, даже не в курсе какие каналы есть.

    163
    8
  • А
    Алекс
    Злой
    30-го августа

    Твои умственные фантазии и размышления никого не интересуют.Никого не слушай,ничего не смотри,никому ничего не говори.

    6
    71
  • Ч
    Чангл
    29-го августа

    Пусть лучше узнают убытки у поставщиков телевидения.

    103
    1
Читать все комментарии

