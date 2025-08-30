Экономика показала признаки жизни. Дальше только лучше?

Как мало надо экономистам для счастья! Новость о том, что за первое полугодие экономический рост составил 0,7% от ВВП вызвал у наших экономистов неописуемый восторг! "Наконец-то! Свершилось! Дальше будет еще лучше!" - восклицали эксперты и в порыве радости даже спрогнозировали в конце года прямо-таки экономический рывок - рост может превысить 2% от ВВП! Эх, заживем!

Конечно, все познается в сравнении - если вспомнить, что уже больше года экономика стагнировала, то рост ВВП даже на "хиленькие" 0,7% - это уже сенсация! Кстати, если оценивать ситуацию в экономике поквартально, то экономический рост во втором квартале по сравнению с первым еще более скромный - 0,4% от ВВП. И все-таки даже этот рост лучше, чем продолжительный застой. Правда, многие страны ЕС, включая соседнюю Литву, демонстрируют куда более существенный рост экономики. В Польше и Литве рост достиг уже 3% от ВВП и это вдвое выше, чем в среднем по Евросоюзу.

В Дании рост составил 1,9% от ВВП, в Швеции - 1,1%, Латвия же по темпам экономического роста оказалась на уровне Франции и Финляндии. Вот только уровень жизни объем экономики с этими странами у нас просто несопоставим!

Между тем, экономисты уверены, что теперь уж точно наша экономика "пойдет на подъем"! Каковы же причины прогнозируемого экономического "рывка"? Первая - рост объема инвестиций (как еврофондовских, так и частных), вторая - общий экономический подъем в Евросоюзе с оживлением экспорта. Третья - ожидаемые американские тарифы в итоге оказались не столь страшными, как прогнозировалось. Четвертая - постепенно, за счет продолжающегося роста зарплат, повысится и внутреннее потребление.

Но это оптимистический сценарий. Однако мы уже не раз за последние годы убеждались, что не всегда оптимистические прогнозы сбываются. Практически три последних года эксперты корректировали свои прогнозы экономического роста - в сторону снижения. Нельзя исключить, что так случится и на сей раз - геополитическая ситуация остается сложной и непредсказуемой, инфляция не уменьшается, банки по-прежнему кредитуют с большой осторожностью...Пока нет никаких предпосылок для прихода в страну крупных иностранных инвесторов.

Эксперты, даже оптимистически настроенные, совершенно справедливо призывают власти более решительно сокращать расходы бюджета, в том числе за счет оптимизации госуправления.