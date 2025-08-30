Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Экономика показала признаки жизни. Дальше только лучше? 0 417

Наша Латвия
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
Экономика показала признаки жизни. Дальше только лучше?

Эксперты радуются даже мизерному экономическому росту.

Как мало надо экономистам для счастья! Новость о том, что за первое полугодие экономический рост составил 0,7% от ВВП вызвал у наших экономистов неописуемый восторг! "Наконец-то! Свершилось! Дальше будет еще лучше!" - восклицали эксперты и в порыве радости даже спрогнозировали в конце года прямо-таки экономический рывок - рост может превысить 2% от ВВП! Эх, заживем!

Конечно, все познается в сравнении - если вспомнить, что уже больше года экономика стагнировала, то рост ВВП даже на "хиленькие" 0,7% - это уже сенсация! Кстати, если оценивать ситуацию в экономике поквартально, то экономический рост во втором квартале по сравнению с первым еще более скромный - 0,4% от ВВП. И все-таки даже этот рост лучше, чем продолжительный застой. Правда, многие страны ЕС, включая соседнюю Литву, демонстрируют куда более существенный рост экономики. В Польше и Литве рост достиг уже 3% от ВВП и это вдвое выше, чем в среднем по Евросоюзу.

В Дании рост составил 1,9% от ВВП, в Швеции - 1,1%, Латвия же по темпам экономического роста оказалась на уровне Франции и Финляндии. Вот только уровень жизни объем экономики с этими странами у нас просто несопоставим!

Между тем, экономисты уверены, что теперь уж точно наша экономика "пойдет на подъем"! Каковы же причины прогнозируемого экономического "рывка"? Первая - рост объема инвестиций (как еврофондовских, так и частных), вторая - общий экономический подъем в Евросоюзе с оживлением экспорта. Третья - ожидаемые американские тарифы в итоге оказались не столь страшными, как прогнозировалось. Четвертая - постепенно, за счет продолжающегося роста зарплат, повысится и внутреннее потребление.

Но это оптимистический сценарий. Однако мы уже не раз за последние годы убеждались, что не всегда оптимистические прогнозы сбываются. Практически три последних года эксперты корректировали свои прогнозы экономического роста - в сторону снижения. Нельзя исключить, что так случится и на сей раз - геополитическая ситуация остается сложной и непредсказуемой, инфляция не уменьшается, банки по-прежнему кредитуют с большой осторожностью...Пока нет никаких предпосылок для прихода в страну крупных иностранных инвесторов.

Эксперты, даже оптимистически настроенные, совершенно справедливо призывают власти более решительно сокращать расходы бюджета, в том числе за счет оптимизации госуправления.

Читайте нас также:
#экономика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
3
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 236
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 257
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 264
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 519

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 74
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 29
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 21
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 32
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 148
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 67
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 74
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 29
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео