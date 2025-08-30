Суды по делам опеки: кадровый кризис заставляет менять закон

Одобренные правительством поправки к Закону о судах по делам опеки, которые предусматривают отмену требования, согласно которому обязанности председателя, заместителя председателя и члена суда по делам опеки можно исполнять только с 30 лет, а также другие изменения, оцениваются положительно, сообщил агентству LETA член Латвийской ассоциации работников судов по делам опеки и председатель Рижского суда по делам опеки Айвар Красноголов.

Он признал, что предложение об отмене возрастного порога может способствовать решению проблемы нехватки кадров на этих должностях.

По его мнению, действующее в настоящее время возрастное ограничение в 30 лет является достаточно высоким. Учитывая, что после окончания средней школы человек до 25 лет может успеть освоить и другие учебные программы, соответствующие специфике работы суда по делам опеки, уже в 25 лет можно быть подходящим кандидатом на должность члена такого суда, считает Красноголов.

Он подчеркнул, что подходящим образованием для этих должностей является юридическое и педагогическое. Также, по его мнению, предложение разрешить претендовать на эти должности людям с образованием в области социальной защиты или полицейской деятельности может улучшить ситуацию.

В то же время Красноголов указал, что нежелательна ситуация, при которой "уходят" коллеги из полиции или социальной службы, где также есть кадровые проблемы.

По его мнению, в целом сто́ит расширить перечень образовательных программ, соответствующих должностям в судах по делам опеки, поскольку во многих из них охватывается достаточно широкий круг знаний, релевантный данной сфере.

Что касается инициативы возложить на суды по делам опеки обязанность принимать решение о прекращении статуса приемной семьи в тех случаях, когда семья без уважительной причины в течение шести месяцев подряд не принимает ребёнка или отказывается его принять, то, по его словам, эту норму следовало бы "внедрить, чтобы понять, как она работает".

Он рассказал, что в настоящее время в Латвии есть много приемных семей, которые длительное время остаются без детей. Приемная семья получила статус, но не исполняет обязанности, поскольку, по его словам, зачастую их настоящей целью, скорее всего, является не быть приемной семьей, а усыновить ребёнка.

Член ассоциации подчеркнул, что цель приемной семьи отличается от цели усыновителей, поэтому необходимо оценивать мотивацию приемных семей.

Во вторник, 2 сентября, состоится заседание правления ассоциации. А в конце сентября состоится общее собрание членов ассоциации, чтобы обсудить дальнейшие рабочие вопросы.

Как уже сообщалось, для решения проблемы нехватки кадров в судах по делам опеки планируется отменить требование о том, что обязанности председателя, его заместителя и члена суда по делам опеки могут исполняться только с 30 лет. Соответствующие поправки к Закону о судах по делам опеки были одобрены правительством во вторник по инициативе Министерства благосостояния.

В обосновании изменений указывается, что действующие сотрудники перегружены и профессионально выгорели, что существенно снижает способность судов по делам опеки качественно выполнять свои задачи. Кроме того, большинство объявленных конкурсов на эти должности завершаются безрезультатно.

Министерство подчеркивает, что его цель — обеспечить принятие решений, касающихся частной жизни людей, не только профессионально подготовленными специалистами, но и людьми с практическим опытом работы и жизни, тем самым повышая качество выполнения задач суда и принимаемых решений.

В министерстве отмечают, что возрастное ограничение в 30 лет для выполнения этих обязанностей "объективно не обосновано, поскольку в современных условиях личные навыки, компетенции и профессиональные знания значительно важнее, чем достижение определенного возраста, к тому же возрастное ограничение само по себе считается дискриминационным".

Вместо этого требования к кандидатам на должности в судах по делам опеки должны быть соразмерны задачам работы, а соответствие должно определяться полученным образованием, профессиональными знаниями и опытом, признаёт министерство.

Также законопроект предусматривает, что на должность в суде по делам опеки может претендовать лицо, получившее высшее образование по программам "Социальная защита" и "Полицейская работа", что, по мнению министерства, позволит привлечь специалистов с опытом в социальных вопросах и в сфере охраны правопорядка, обладающих навыками разрешения конфликтов и пониманием юридических вопросов.

Кроме того, законопроект предусматривает обязанность судов по делам опеки принимать решение о прекращении статуса приемной семьи в тех случаях, когда она без уважительной причины шесть месяцев подряд не принимает ребёнка или отказывается его принять.

Окончательное решение по законопроекту ещё предстоит принять Сейму.