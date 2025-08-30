В Огрском крае отмена автобусных рейсов становится обыденностью: сколько ещё терпеть?

Жителям Огрского края всё чаще приходится сталкиваться с неприятным сюрпризом — из расписания общественного транспорта внезапно исчезают несколько рейсов в день. Как сообщает портал OgreNet, речь идёт не об отдельных изменениях, а об отмене пяти, а порой даже девяти рейсов в сутки, пишет la.lv .

Это существенно осложняет повседневную жизнь тем, кто пользуется общественным транспортом, чтобы добраться на работу, в школу или в другие места. Чтобы выяснить причины сложившейся ситуации, сроки её возможного разрешения и предпринимаемые меры, портал OgreNet обратился к перевозчику — «Лиепайскому автобусному парку».

В «Лиепайском автобусном парке» пояснили, что причиной отмены рейсов становится неожиданное и оправданное отсутствие водителей автобусов. Об этом нередко становится известно лишь незадолго до рейса или накануне, поэтому не всегда удаётся своевременно оповестить пассажиров об изменениях.

«Мы всегда стараемся реагировать как можно оперативнее и искать решения до последнего момента, чтобы обеспечить замену водителя», — заявили представители компании, подчеркнув, что не всегда есть возможность заранее сообщить об отмене конкретного рейса.

Такие ситуации невозможно предсказать в долгосрочной перспективе, однако цель компании — чтобы они были как можно более краткосрочными и редкими. Как подчёркивает перевозчик, в отрасли по-прежнему существует серьёзный дефицит квалифицированных водителей автобусов, что время от времени создаёт непредсказуемые трудности и для самой компании. Чтобы их уменьшить, активно привлекаются новые водители, предоставляется возможность работать неполный рабочий день, а также оплачивается получение водительского удостоверения категории D. В этом месяце водителям даже повысили зарплату на 10%.

«Особенно приглашаем в команду женщин и людей, желающих работать неполный день», — обращаются представители предприятия ко всем заинтересованным.

Также компания сотрудничает с самоуправлением Огрского края, особенно в вопросах, касающихся перевозки школьников. В чрезвычайных ситуациях их приоритетом всегда является доставка детей в школу и маршруты, по которым добраться другим способом невозможно.

Представители компании заверяют, что нет оснований беспокоиться о том, что школьники останутся без возможности добраться до школы, и понимают, что подобные ситуации доставляют неудобства пассажирам. Однако они подчёркивают, что делают всё возможное, чтобы их свести к минимуму.