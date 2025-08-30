Baltijas balss logotype
За день до Дня знаний: удастся ли погулять или дождь все испортит? 0 798

Наша Латвия
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
За день до Дня знаний: удастся ли погулять или дождь все испортит?
ФОТО: LETA

В воскресенье в течение дня местами возможен дождь, а в восточных районах — также гроза, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Максимальная температура воздуха днём составит от +16 до +20 градусов, а в юго-восточных районах воздух может прогреться до +21…+24 градусов.

В Риге ожидается облачная погода. Существенных осадков не прогнозируется, будет преобладать слабый ветер северного направления. Максимальная температура воздуха составит +16…+18 градусов.

При слабом ветре в ночь на воскресенье местами может образоваться туман. Ночью небо над Латвией прояснится лишь местами, однако существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а минимальная температура воздуха составит +12…+17 градусов.

В Риге ночью ожидается облачное небо, но значительных осадков не прогнозируется. Будет дуть слабый ветер, минимальная температура воздуха составит +16…+17 градусов.

#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

