Эксперт: «Медицина для детей не должна быть по квотам!»

Пособии семьям с детьми - это, конечно, важный фактор в демографической политике. Но не менее важна и, к примеру, доступность медицинских услуг для детей. Удивительно, но факт: медицинская помощь для детей у нас тоже по квотам! На это в интервью ТВ-24 обратил внимание эксперт по социальной политике и демографии Петерис Лейшкалнс:"В Детской больнице не должно быть никаких квот! Родители должны быть уверены, что если с их ребенком что-то случится, он получит бесплатную медпомощь и своевременно, без всяких очередей!

Медицинская помощь детям за плату может быть лишь в том случае, если я, к примеру, решил, что меня этот доктор не устраивает и я хочу показать своего ребенка профессору. Тогда консультация может быть платной. Во всех других случаях государство обеспечивает детям своевременную бесплатную медпомощь!"