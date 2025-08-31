Синоптики обновили прогноз на воскресенье в Латвии

Днем территорию над Латвией пересекает атмосферный фронт, поэтому небо будет закрыто облаками, которые местами принесут дождь, в восточных районах возможна гроза, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

За границей атмосферного фронта днем небо начнет проясняться. Будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +16... 20 градусов, в юго-восточных районах +21... +24 градуса.

В Риге основную часть дня будет облачно, однако существенных осадков не ожидается, а к вечеру постепенно прояснится. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +17...+19 градусов