Синоптики поделились своими знаниями на День знаний 0 787

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2025
LETA
Синоптики поделились своими знаниями на День знаний
ФОТО: LETA

В День знаний лишь в некоторых районах ожидается небольшой кратковременный дождь, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем будет пасмурно, однако местами сквозь облака пробьются солнечные лучи. Сохранится слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +17...+21 градус.

В Риге основную часть дня будет облачно, осадков не ожидается, небо прояснится ближе к вечеру. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +18...+20 градусов.

В ночь на понедельник прояснения ожидаются лишь временами, местами пройдут дожди. В начале ночи в восточных районах вероятны более интенсивные дожди и грозы, а во второй половине ночи местами ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, в отдельных районах образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +11…+16 градусов.

В Риге ночью будет пасмурно, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха составит +14…+15 градусов.

#погода #1 сентября
Видео