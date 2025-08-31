Синоптики поделились своими знаниями на День знаний

В День знаний лишь в некоторых районах ожидается небольшой кратковременный дождь, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем будет пасмурно, однако местами сквозь облака пробьются солнечные лучи. Сохранится слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +17...+21 градус.

В Риге основную часть дня будет облачно, осадков не ожидается, небо прояснится ближе к вечеру. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +18...+20 градусов.

В ночь на понедельник прояснения ожидаются лишь временами, местами пройдут дожди. В начале ночи в восточных районах вероятны более интенсивные дожди и грозы, а во второй половине ночи местами ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, в отдельных районах образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +11…+16 градусов.

В Риге ночью будет пасмурно, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха составит +14…+15 градусов.