1 сентября в Риге общественный транспорт будет бесплатным

1 сентября в Риге проезд в общественном транспорте будет бесплатным, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Одновременно самоуправление напоминает всем участникам дорожного движения — пешеходам, велосипедистам, водителям и пользователям микромобильного транспорта — уделять повышенное внимание безопасности детей и молодежи на улицах.

Каждый год после летних каникул резко возрастает число детей на улицах, а вместе с этим — и риск травм и происшествий, особенно в первые недели сентября. Многие дети и подростки передвигаются самостоятельно или используют микромобильный транспорт, поэтому взрослым следует быть особенно внимательными.

Полиция будет контролировать безопасность движения вблизи школ. Возле школ будет установлен ограничение скорости — 30 километров в час.

В этом году с целью успокоения движения в городе построено 59 новых "лежачих полицейских" в 11 районах, и планируется построить ещё 61 в 18 районах.

1 сентября во многих местах будут проходить торжественные школьные мероприятия, поэтому самоуправление призывает заранее планировать передвижение и пользоваться общественным транспортом Риги.