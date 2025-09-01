Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

1 сентября в Риге общественный транспорт будет бесплатным 0 443

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
1 сентября в Риге общественный транспорт будет бесплатным
ФОТО: LETA

1 сентября в Риге проезд в общественном транспорте будет бесплатным, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Одновременно самоуправление напоминает всем участникам дорожного движения — пешеходам, велосипедистам, водителям и пользователям микромобильного транспорта — уделять повышенное внимание безопасности детей и молодежи на улицах.

Каждый год после летних каникул резко возрастает число детей на улицах, а вместе с этим — и риск травм и происшествий, особенно в первые недели сентября. Многие дети и подростки передвигаются самостоятельно или используют микромобильный транспорт, поэтому взрослым следует быть особенно внимательными.

Полиция будет контролировать безопасность движения вблизи школ. Возле школ будет установлен ограничение скорости — 30 километров в час.

В этом году с целью успокоения движения в городе построено 59 новых "лежачих полицейских" в 11 районах, и планируется построить ещё 61 в 18 районах.

1 сентября во многих местах будут проходить торжественные школьные мероприятия, поэтому самоуправление призывает заранее планировать передвижение и пользоваться общественным транспортом Риги.

Читайте нас также:
#1 сентября #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 238
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 260
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 265
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии?
Трамп сотрясает мировой рынок лекарств. Что будет с ценами в Латвии? 1 521

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 93
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 33
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 22
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 33
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 157
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 69
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 93
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 33
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 22

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео