Гладиолусы из Нидерландов, розы - из Эквадора: какие цветы на 1 сентября подарят учителям 0 344

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2025
LETA
Гладиолусы из Нидерландов, розы - из Эквадора: какие цветы на 1 сентября подарят учителям
ФОТО: pixabay

Поколения сменяются, но неизменной остается традиция идти 1 сентября в школу с цветами, пишут общественные СМИ. Где-то они дороже - в цветочных салонах и магазинах, где-то, в основном на рынках, дешевле.

Дождливое лето неблагоприятно повлияло и на местных цветоводов, поэтому в этом году в магазинах вместо латвийских цветов чаще встречаются импортные.

"Я не представляю 1 сентября без гладиолусов. Астры и подсолнухи тоже одни из самых популярных. Сейчас часто на 1 сентября берут также букеты и гортензии", - рассказывает руководитель цветочного салона "Karkadē" в Риге Кристине Геневича.

Гладиолусы в этом году в основном из теплиц Нидерландов, розы - из Эквадора и Нидерландов.

По данным Центрального статистического управления, в этом году до июня больше всего цветов было импортировано из Нидерландов - на 17,8 млн евро, на втором месте Польша - 2,4 млн евро.

Несмотря на рост цен, по словам Геневичи, в прошлом году на 1 сентября наиболее востребованными в салоне были букеты по 30 евро.

"Цены на цветы, как и на все остальное, тоже растут. В прошлом году я очень редко продавала розы по 3 евро, а теперь это стандартная цена", - отмечает руководитель магазина.

В салоне продают выращенные в Латвии подсолнухи и лизиантусы, чуть позже появятся хризантемы. Однако если на 1 сентября хочется поздравить учительницу латвийскими цветами, придется отправиться к самим цветоводам.

Лаймонис Закис - селекционер гладиолусов, в его саду недалеко от Кандавы растет около 500 различных сортов этих цветов, но в этом году на них неблагоприятно повлияла погода.

"Влажность им не нравится, хотя современные гладиолусы достаточно крепкие, не такие, как раньше, когда от утренней росы на лепестках появлялись пятна. Но сейчас дождей слишком много, земля постоянно мокрая, и они часто падают. Я всегда продавал по 1 евро за штуку, но в прошлом году в магазинах на 1 сентября они уже стоили более 2 евро, так что цены придется поднять хотя бы на 50 центов. Покупают по-разному - кому-то достаточно и трех, кому-то нужно пятнадцать", - рассказывает Закис.

#цветы #1 сентября
